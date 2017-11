Calderé: "Va a ser seguido en toda España. Estoy sorprendido"

Ramón Calderé afronta el derbi con la ilusión de ofrecer una mejor versión en el Helmántico, pero asume con tranquilidad la presión de ir por debajo en la tabla clasificatoria.

–Eso de que el partido son solo tres puntos€

–Estoy gratamente sorprendido con la expectación que se ha generado en la ciudad por el partido. Será un encuentro histórico y eso es muy bonito.

–Astu traslada toda la presión al Salmantino UDS por su posición en la tabla y la diferencia de puntos€

–Lo único que puedo decir es que felicito a Astu por la temporada que están haciendo, por los 35 puntos llevan y por la racha envidiable que llevan que si no me equivoco comenzó tras perder contra La Virgen del Camino, donde nosotros conseguimos ganar en la última jornada. Bienvenida sea esa presión. No tenemos ningún problema en asumir esa responsabilidad ya que jugamos en casa. Y somos conscientes de que tenemos que mejorar los resultados en casa.

–Es un partido con muchos aspectos externos al propio fútbol€

–Sé lo que es. Se trata de una gran fiesta del fútbol salmantino y va a ser seguido por toda España.

– Si le dejaran fichar a alguien del Unionistas€

–Tiene muy buenos jugadores. Chuchi, con el que tengo una excelente amistad; Cristo que coincidimos en Burgos y nos dio un gran rendimiento; Manjón es una grandísimo delantero o Piojo y Gallego que tienen mucha calidad.

–¿Murci, el nuevo delantero, está para jugar en el derbi?

–Sí, es posible que tenga minutos. Se ha hecho todo muy rápido con el tema de la ficha y demás y aunque no quiero dar pistas sobre cómo afrontaremos el choque es posible que sí participe.

–¿La motivación de los jugadores?

–No hace falta para este tipo de choques. Lo que tienen que ser es felices y jugar al fútbol. Los días en los que más feliz soy, además de cuando gano, son los sábados y los domingos. Los sábados por motivos personales y los domingos por el fútbol.

–¿Qué planteamiento espera del rival?

–Tienen un juego vertical muy bueno y son muy rápidos. Nos pueden hacer mucho daño pero estamos trabajando bien para evitarlo. Estamos haciendo todo para poder dar una alegría a nuestra afición. Creo que puede ser un partido abierto ya que los dos partimos de un orden táctico pero con el balón.