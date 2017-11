Carlos Martín: 'No nos obsesiona el liderato, los ascensos se deciden en abril y mayo'

El presidente del Salmantino UDS, Carlos Martín, afronta el derbi con serenidad y apelando a que sea una fiesta del fútbol salmantino, aunque no disimula que si su equipo se lleva los tres puntos mejor que mejor.



–Llega el Unionistas al Helmántico, ¿algo más que un partido?

–Aunque suene a tópico son tres puntos más. Lo que queremos es que sea una fiesta del fútbol ya que será bonito volver a ver a la ciudad en el Helmántico. Esperamos mucho público y que sea una fiesta. Animo a toda la afición a que acuda al estadio a apoyar al equipo y que disfrute de un gran partido.



–Los precios no han gustado a mucha gente...

–Nunca podemos contentar a todos. Eso está claro. Ofrecemos un fútbol de calidad en un gran estadio. Hemos querido que los socios menores entren gratis para que las nuevas generaciones sepan lo que es vivir un ambiente mágico en el Helmántico. También ofrecemos que además de la entrada con un poco más de dinero el aficionado se pueda hacer abonado para lo que resta de temporada y es que quedan partidos muy importantes en el Helmántico.



–Calderé todavía no ha ganado en el Helmántico...

–El entrenador es el que más ganas tiene de ganar ya en el Helmántico.



–Pero las críticas tras la salida de María Hernández y la llegada de Calderé han sido sonadas...

–Cada cambio de entrenador requiere de unas semanas de ´pretemporada´. Hemos tenido un pequeño bache pero vamos a más. Fuera de casa estamos consiguiendo muy buenos resultados y nos queda afianzarnos en el Helmántico.



–¿Y el tema del ´finiquito´ de María Hernández?

–María Hernández es de la casa y lo que pasa es que yo tengo que mirar por el club y el cambio se hizo pensando en lo mejor para el equipo. No creo que haya problemas con él para solucionar su salida. Estamos muy cerca de cerrar el acuerdo de la rescisión de su contrato. Además, le deseo lo mejor en su vida y a su familia.



–Muy preocupado no se ve al club estando a cinco puntos del Unionistas...

–No nos obsesiona el ser líderes ahora. Evidentemente, ser primero te da muchas opciones pero no es una obsesión para nosotros. Nuestro objetivo es llegar a tope a los meses donde se deciden los ascensos que son abril y mayo. Ahora, la situación en la tabla es secundaria para nosotros. Además, somos el único equipo que no ha salido de los puestos de playoff de ascenso a Segunda B. Las estadísticas están ahí.



