El Béjar, primera víctima charra de la Ponferradina (2-0)

El Béjar Industrial regresó de vacío de su visita a Ponferrada, donde cayó derrotado por dos goles a cero en un partido marcado por el penalti que Nacho estrelló en el palo cuando el marcador reflejaba un uno a cero favorable a los bercianos.

En cambio, Izan no perdonaría desde los once metros y el dos a cero ya sería una losa demasiado pesada para el Béjar, que pese a todo no bajó los brazos hasta el final y lo siguió intentando.