Victoria de prestigio del Salmantino UDS en Los Dominicos ante La Virgen (0-1)

El Salmantino UDS ha conseguido este sábado una victoria en Los Dominicos ante La Virgen que demuestra lo ilógico que es este deporte. Si hace una semana todo era decepción tras la derrota en casa ante el Cristo Atlético y cuando todo apuntaba a otra debacle en tierras leonesas, los de Calderé tiraron de manual para ganar en un campo que nadie lo había hecho esta temporada (0-1). El derbi del próximo domingo ya se ve de otro modo y los de Calderé jugarán "solos". Y es que el bloque de Calderé no se siente cómodo en el Helmántico y sí lejos de Salamanca. Curioso. En casa más que el Unionistas el rival serán ellos mismos ya que deben superar una ansiedad creada en su feudo que le ha costado muchos puntos perdidos, demasiados.

Ritos locales. En Los Dominicos, La Virgen tiene un ritual de fútbol que se basa en garra (todos los balones divididos son suyos), fútbol directo (no hay tiempo que perder para llegar al área rival) y rigor defensivo (marcar allí es casi una quimera).

Pues bien, el Salmantino UDS supo leer a la perfección lo que le esperaba y se disfrazó locales para hacer lo mismo que se estila en Los Dominicos. La primera mitad vio a un conjunto charro ordenado, sin fisuras y en ataque amagando pero sin asustar. Un disparo de Galván por los visitantes y un cabezazo de Aitor por los locales fue el balance ofensivo durante el primer asalto. Eso sí, se veía que en defensa los salmantinos se mostraban seguros y expeditivos pero es que en la medular Amaro y Miguel Ángel barrían todo lo que pasaba.

En la segunda mitad, con la salida de Zárate por Villalobos, Galván se fue a la mediapunta y el vasco se quedó sólo arriba para bajar balones. Pero tampoco fue el día de Zárate que casi no intervino ni a balón parado. En los primeros compases del segundo tiempo Galván dispuso de dos claras ocasiones en el área leonesa y en especial en la segunda el disparo estaba dentro pero Ivanildo salvó a La Virgen que todavía no había tirado entre los tres palos. Los leoneses estaban atados de pies y manos por el orden defensivo salmantino. Sí, lo que no se ve en casa se disfruta fuera.

Una vaselina, tres puntos. Este partido de defensas y balones aéreos lo solucionó Garban en el minuto 69. Balón al espacio que le cae a Garban, quien se va solo ante el meta local y al ver que éste sale a tapar la eleva para hacer el tanto salmantino. No era un partido para florituras pero este gol tiene un gran peso además de los tres puntos y es que da un balón de moral a los de Calderé de cara al derbi. No se olviden que los derbis se empiezan a jugar entre semana y afrontar el compromiso clave los días previos con un empate o una derrota en La Virgen hubiera sido demasiado para el Salmantino UDS.

Durante los últimos 20 minutos de contienda, con La Virgen se volcaba sin mucho peligro hacia el empate, el Salmantino UDS salía tocando fácil a la contra y no hizo el segundo por muy poco. Ese asedio tan característico de La Virgen en Los Dominicos con el que oprime a sus rivales este sábado no se vio por demérito suyo y por culpa de un Salmantino que supo bailar a la perfección el "play list" de los leoneses.

Tres puntos que muchos daban por perdidos antes de viajar a tierras leonesas. Victoria del Salmantino UDS solo para creyentes.