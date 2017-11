El Unionistas remonta ante el Uxama (2-1) para llegar líder al derbi

El Unionistas tuvo que volver a remar para sumar el noveno triunfo en diez partidos y seguir con una racha triunfal que le permite llegar líder al derbi frente al Salmantino UDS y una ventaja de cinco puntos. Sin embargo, los de ´Astu´ tuvieron que bregar contra viento y marea para mantenerse en los más alto tras una pésima primera mitad que arreglaron entre Cristo y Manjón.

El Unionistas entró muy frío al partido. No supo tener la capacidad necesaria para salir en su campo y demostrar que es el líder del grupo. Se mostró muy dubitativo en los primeros compases y se dedicó a tantear al Uxama sin llegar a tener ninguna ocasión de serio peligro, algo poco habitual en los encuentros del Unionistas, especialmente si juega en Las Pistas. La primera mitad no dio para mucho. El cuadro dirigido por ´Astu´ intentaba tener el dominio del partido, pero no podía llegar con claridad a la zona de 3/4 de campo. En el minuto 15 de juego, la mala suerte se cebó con Isaac Manjón. El delantero navarro remachó en boca de gol un remate de cabeza de David Gallego que repelió el palo, pero el linier levantó el banderín señalando fuera de juego.

El Unionistas se había topado con una oportunidad que le pudo haber dado la tranquilidad necesaria para hacerse el amo y señor del partido, pero se quedó sin premio. Sin embargo, el conjunto local pudo volver a cambiar el signo del partido con un disparo de Luis Obispo desde la frontal del área que se marchó lejos de la portería de Guille. Ahí, y en la anterior estuvo la clave. El Unionistas se pudo poner por delante en el marcador, pero un error garrafal de Kevin Alonso, al estar muy adelantado, significó el gol de Juan con un disparo desde más de 30 metros que se coló en la meta local. Tocaba remar, pero el Unionistas ya sabía de qué iba el juego.

Tras la reanudación, Cristo Medina volvió a sacarse otro as de la manga. El extremeño volvió a exhibir toda su calidad con un lanzamiento de falta que se coló por la escuadra de la portería soriana. Otra genialidad, otro gol del máximo anotador histórico del club. Con el empate, más moral para el Unionistas. Los locales se vinieron arriba, conscientes de que ya sabían lo que era una remontada, y se fueron de cabeza a por el partido. Flórez estuvo a punto de poner por delante a los de ´Astu´ con una internada en el área, pero su remate se fue demasiado cruzado. En la acción posterior, el asistente anuló con buen criterio el segundo tanto para los salmantinos por un nuevo fuera de juego. El Unionistas luchaba, luchaba y luchaba, y en una de esas llegó el segundo gol: Manjón se las tuvo tiesas con la defensa para imponerse en una acción en velocidad (al estilo de Bale con Bartra en aquella final de Copa) para acabar batiendo por bajo a Pedro y poner el éxtasis en Las Pistas.