Calderé: "He apartado a Dela del equipo por algo que considero grave"

El entrenador del Salmantino UDS, Ramón María Calderé, ha comparecido este viernes para hablar de la previa ante el Virgen del Camino, pero el tema estrella de la rueda de prensa ha sido su decisión de apartar del equipo a Dela: "Es una decisión mía que he tomado un poco por todo: lo deportivo, lo extradeportivo, el vestuario, un tema personal conmigo... No voy a entrar en detalles hasta que el club emita un comunicado, pero el hecho es que está apartado de la disciplina del primer equipo".

El técnico catalán siguió dando su versión, aunque sin explicar la causa real: "Es algo más extadeportivo que deportivo. No hago las cosas por hacer y me sabe mal tener que tomar estas decisiones. He hablado con él y le he dicho que es una decisión técnica, que puede ser por muchas cosas. Es algo que yo considero grave y el equipo tiene que estar por encima de cualquier detalle y comentarios".

En cuanto al partido, Calderé explicó que no piensan en otra cosa que en la victoria: "La semana ha sido larga y dura y ojalá llegue la victoria que todos tantos deseamos. Ya he visto a todos los jugadores menos a Tomás y Miguel Ángel, que está lesionado, y ya sobran las palabras y hacen falta hechos. Tenemos que comportarnos como un buen equipo, que son los que salen de estas situaciones".