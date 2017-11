Tercer intento de Calderé de gustar en el Helmántico

El Salmantino UDS de Calderé ya ha acabado la pretemporada. Su técnico cuando llegó a Salamanca a mediados de octubre ´pidió´ algo más de tres semanas para que su trabajo comenzara a dar frutos. Unas semanas de ´pretemporada´ para modificar conceptos e imponer su idea de fútbol a sus jugadores. Pues bien, ese crédito se ha acabado y ahora al técnico catalán ya solo se le exige resultados, o lo que es lo mismo, ganar o ganar. La primera prueba de este Salmantino UDS, fuera de ´pretemporada´, es este domingo a las 17.00 horas en el Helmántico ante el Cristo Atlético.

Calderé no podrá contar con Jorge y Coque, lesionados, mientras que esta semana ha advertido de que "los jugadores que no han sido todavía titulares con él lo serán ante el Cristo Atlético". Es decir, Echague, Miguel Ángel y Franco podrían tener un sitio en el once. En el caso del meta, que todavía no ha jugado ni un solo minuto puede que sea flexible, aunque Miguel Ángel y Franco serán de la partida inicial.

Calderé, reforzado tras la victoria en Tordesillas, sabe que tiene una cuenta pendiente con el Helmántico y es que todavía no ha ganado como local. Derrota ante el Ávila 1-2 y empate 1-1 ante el Bupolsa.

Además, los jugadores son conscientes de que se acerca el final de año y que el club prepara fichajes pero tendrá que hacer hueco dando la baja alguna ficha por lo que su rendimiento en las próximas semanas será clave para seguir en el Salamantino UDS.