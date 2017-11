El Guijuelo no tiene margen de error ante el colista

Llega el colista, el Valladolid B, al Municipal y el Guijuelo poco a poco, muy lento, va cogiendo algo de sensaciones y de confianza por lo que es el día para ganar. El Guijuelo este domingo a las 17.00 horas tiene una cita con la victoria y no puede fallar. Además, será el primero de dos partidos seguidos en casa (el Pontevedra el próximo domingo también en el Municipal).

Los de Jordi Fabregat, tras un desastroso inicio, van cogiendo el ritmo pero todavía están muy lejos de lo que se espera de esta plantilla. Fabregat no podrá contar con Dimas por sanción y Juanra por lesión aunque el once tipo del técnico catalán no cambiará mucho. Kike Royo y la clásica línea de cuatro con Kevin, Jonathan, Ayala y Raúl Ruiz. En la medular Luque con Carlos Rubén de escudero mientras que en las bandas Carmona y Cifo serán los baluartes. Fuster será el enganche con Pino.

El Valladolid B llega al Municipal en el último puesto de la tabla con muchas urgencias. No obstante, los vallisoletanos vienen de un precedente esperanzador para ellos y es que la jornada pasada consiguieron frenar al Fuenlabrada. El Valladolid B empató en su campo 0-0 ante el líder del grupo I de Segunda División B. Como manda el tópico, se trata de un filial capaz de hacer lo mejor y lo peor. Es un rival imprevisible.

El Guijuelo debe sacudirse esa sensación de incapacidad para despegar y tiene una muy buena oportunidad ante el Valladolid B, rival al que en teoría debe superar en plantilla, fútbol y resultados.

Una derrota o un empate de los de Jordi Fabregat ante el filial vallisoletano pondría la situación chacinera más negra.

La recuperación en la tabla clasificatoria del Guijuelo pasa por dar el primer salto este domingo ante el Valladolid B.