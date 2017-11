Dura derrota del Salmantino UDS ante el Cristo Atlético (0-1)

El Helmántico se ha convertido en la peor pesadilla para el Salmantino UDS. Desde la destitución de María Hernández como técnico del conjunto salmantino todo ha cambiado: el equipo ha perdido todas sus señas de identidad. No sabe a lo que juega con Ramón María Calderé y la afición comienza a perder la paciencia con el nuevo entrenador.

El domingo, el Cristo Atlético, un rival teóricamente inferior, dio un auténtico baile a los albinegros en su propia casa. El resultado no fue abultado, por fortuna para Calderé, pero las sensaciones que los jugadores dejaron sobre el césped no fueron nada positivas.

Por momentos, parecían perdidos en el nuevo esquema del equipo. El 4-4-2 cambió en diferentes tramos del encuentro, cuando Amaro intentaba aparecer entre líneas para crear juegos, pero los balones no llegaban a los jugadores de ataque. El Cristo Atlético no dio síntomas de sufrir en el Helmántico, algo que era más que habitual entre todos aquellos equipos que visitaban el coliseo charro. El Salmantino UDS intentaba romper la línea defensiva de los palentinos, pero sus intentos eran estériles. El verdadero peligro venía al contragolpe y vestía de color morado. El primer susto tardó poco en llegar: un contraataque de libro que condujo Adrián a las mil maravillas acabó en un disparo de Abajo que se estrelló en el travesaño de Rodri.

Sin embargo, el Salmantino UDS no quiso echarse para atrás tras la primera ocasión de peligro del Cristo y se fue en busca del primer tanto del partido. Valentín, de lo poco salvable en el encuentro, lo intentó por activa y por pasiva, pero no iba a ser su día. El ´9´ salmantino volvió loca a la pareja de centrales visitantes, pero cuando llegaba al área se encontraba con el muro Guillermo; el guardameta palentino lo paró todo. Los locales seguían intentándolo por mediación de un Diego Franco, que fue la gran novedad en el once de Calderé, pero sus jugadas llenas de clase no llegaban a buen puerto. El encuentro se marchó al descanso con el resultado inicial y la sensación de que iba a ser un día complicado, y vaya sí lo fue.

Tras la reanudación, llegaron todos los problemas. El equipo se rompió, no era capaz de jugar el fútbol al que tiene acostumbrado a su parroquia. Calderé supo leer el partido y metió los cambios que eran necesarios al dar entrada a Galván, Miguel Ángel y Zárate en busca de posesión y gol, pero el resultado fue nefasto para los charros: agotaron los tres cambios y recibieron el único gol del choque. Un desbarajuste defensivo propició que el balón quedará muerto en la frontal del área, y ahí apareció Abajo para fusilar a Rodri con un sensacional disparo.

Con el gol, se acabó. No hubo más. El Salmantino UDS hizo el amago de querer y a por el partido, pero todo quedó en agua de borrajas. Juanan estuvo a punto de empatar en el añadido y el peor partido de los del Helmántico esta temporada llegaba a su fin. Una derrota con todo merecimiento. La segunda parte fue impropia de un equipo de la categoría de los de Calderé y se descuelga a cinco puntos del líder: el Unionistas. Aún hay margen de mejora, pero a Calderé se le empieza a agotar el crédito.