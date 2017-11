Fallido acto de conciliación entre el Salmantino UDS y María Hernández

Este jueves hace justo un mes que María Hernández tomó la palabra tras su cese fulminante tomada de manera unilateral por el presidente del Salmantino UDS Carlos Martín: "Ha tratado de imponerme jugadores en las convocatorias", se explicó. El escudo presidencial apuntaba al "margen de mejora". Desde que el técnico se despidiera del Helmántico desde la tribuna en el choque ante el Burgos Promesas, ya como mero espectador, no había vuelto a cruzarse las caras con el conjunto albinegro. Hasta este jueves. En el acto de conciliación en el que María Hernández ha reclamado el abono de la cantidad que le corresponde tras su despido. "Sólo pido lo mío... y que esto acabe ya", ha venido apuntando el técnico salmantino. El proceso no ha acabado en el fallido acto de conciliación y, por tanto, continuará por la vía judicial. Las partes no se han puesto de acuerdo en las cantidades a abonar. María presentó el acuerdo interno como aval de la cantidad que reclama hasta junio. Mientras que el Salmantino UDS ofreció una cantidad inferior a la que aparece en el contrato.

Los problemas para María no acaban ahí ya que este curso no podrá sentarse en ningún banquillo "nacional". Ni por lo tanto entrenar. Tampoco lo podrán hacer los miembros del staff que se marcharon con él.