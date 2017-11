Un punto con sabor agridulce para el Santa Marta (2-2)

Punto agridulce el que consiguió este domingo por la tarde la UD Santa Marta ante el Getafe. El equipo de Sergio Hernández realizó un gran encuentro en el que se pusieron hasta dos veces por delante en el marcador gracias a los goles de Raúl y Boigues. Los madrileños solo pudieron empatar desde el punto de penalti uno en cada parte del encuentro. Con este punto, los salmantinos siguen coqueteando con los puestos de descenso pero este partido les debe demostrar que pueden competir con cualquier equipo y en cualquier campo.

La primera parte tuvo dominio alterno pero la efectividad del equipo salmantino fue supremo. En el minuto 11 llegó el primer gol del Santa Marta. Aitor botaba una falta lateral desde el flanco izquierdo del ataque salmantino. Raúl, muy listo, se adelantaba a la salida alocada de Yunta y de cabeza anotaba. Ese gol hizo daño a los locales que sufrían para sacar el balón jugado desde atrás. En una jugada aislada llegó el empate local.

Segura llegaba una décima de segundo antes que el meta Álvaro, el cual, sin querer, derribaba al delantero getafense. Penalti claro que el mismo Segura se encargaba de transformar. Pero poco le duró la alegría a los locales. Cinco minutos después, Yunta cometía otro error garrafal en el despeje que el lateral Boigues escorado desde la derecha aprovechaba para volver a adelantar al Santa Marta.

La segunda parte tuvo más tensión que juego. Lo cierto es que el Santa Marta no se echó atrás e intentó cerrar el partido a la contra. No se creaba peligro en ninguna de las áreas y eso beneficiaba a los castellanos. En otra jugada aislada llegó otro penalti y el empate del Getafe. En un balón despejado, éste botaba mucho y sobrepasaba a Visus. Miguel en velocidad se marchaba del lateral salmantino que le derribaba. Claro penalti que Segura volvía a transformar. El Getafe que había ido a remolque durante todo el partido tenía en su mano la victoria cuando en realidad no había sido mejor. Pero no dio tiempo para más y el partido acabó en empate.

El conjunto dirigido por Sergio Hernández sigue con un buen colchón sobre el descenso, pero debería de llevar más puntos en su casillero por el gran juego que está deplegando en una categoría muy complicada.