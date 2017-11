Calderé: 'Entiendo los pitos pero que vayan solo al entrenador no a los jugadores'

El entrenador del Salmantino UDS, Ramón Calderé, reconoció que no espera comenzar con un "mal bagaje de puntos" como el actual (3 partidos, dos puntos). El técnico admitió que comprendía el enfado del Helmántico. "Entiendo los pitos pero que vayan solo al entrenador y no a los jugadores", apuntó.

"No me gustan estos resultados, pero sí la situación. Ahora, cuando hay problemas, es cuando yo me siento cómodo como entrenador. Parece que he llegado con el equipo líder y lo he estropeado pero vamos a dar la vuelta a la situación, de eso estoy seguro", apuntó Calderé.