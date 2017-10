El comando 'México', sombras y luces de momento

La llegada del comando mexicano al Salmantino UDS (se incluye al paraguayo Tomás Echague en el grupo) levantó mucha expectación ya que venían con una trayectoria potente en América Latina y estaban llamados a ser determinantes en Tercera División en España. De los seis integrantes de este particular y exótico comando se puede decir que, de momento, hay claros pero también oscuros en el rendimiento de los jugadores.

Sin duda el que mejor se ha adaptado y más ha aportado al equipo hasta la fecha es Tyson. Su banda derecha está llena de intensidad, agresividad y esfuerzo. Ha contado como pieza clave para María y lo hace ahora con Calderé. Martín Galván llegó para ser la estrella del equipo y, de momento, no ha explotado su potencial. Es el jugador de más calidad del bloque pero solo se le han visto fogonazos. Cierto es que sin un nueve puro ha tenido que hacer de ariete y se ha perdido en esa soledad. Solo ha anotado un gol pero genera muchas opciones a sus compañeros con su movilidad. Se espera más de él.

Villalobos fue el último en llegar y además se ha caído de alguna convocatoria por lesión. El sábado pasado se reivindicó con un gol decisivo en Astorga en el añadido. Le falta ritmo de competición aunque tiene detalles de calidad que invitan al optimismo.

Tomás y Franco no tienen minutos y Marco Iván Pérez es intermitente en sus apariciones.

Se espera mucho más del comando mexicano. Ellos lo saben y trabajan para revertir la situación.

Uno a uno

Tyson, sensacional

El lateral mexicano es de largo el que mejor ha jugado de sus compatriotas en el Salmantino UDS. Garra, lucha, físico, oficio y explosividad en su banda. Era un fijo con María Hernández y lo será con Calderé. No necesitó periodo de adaptación ya que desde el primer partido demostró que destaca mucho en Tercera.

Galván, solo fogonazos

Su calidad es indudable. Tiene un duende dentro pero sus apariciones son intermitentes. Sus fogonazos de talento ayudan mucho al equipo pero necesita ser más regular y contundente en ataque. Debe recibir balones más cerca del área rival y disparar más a puerta. Tiene que liderar al equipo y de momento no lo hace.

Villalobos, va a más

El de Aguascalientes va de menos a más. Llegó tarde, tuvo problemas musculares que le impidieron ser de la partida pero va ganando minutos desde el banquillo. Su gol en Astorga debe darle el empujón definitivo en su despegue en el equipo charro. Tiene un disparo potente, pero le falta ritmo de competición.

Franco, sin despertar

Diego Franco tiene calidad y en pretemporada se le vio suelto y con descaro pero su inicio de Liga no ha sido nada del otro mundo. Con María Hernández se fue cayendo de las convocatorias y ahora con Calderé ya tuvo minutos en Astorga. Tiene algo pero como no lo demuestre no jugará mucho esta temporada.

Marco, bien en casa

El central mexicano demuestra seriedad y toque en el centro de la zaga pero su fútbol se plasma mejor en el Helmántico con un verde favorable y amplio. Fuera de casa Mansour se convierte en la primera opción, en especial por el juego aéreo. No desentona con Tejedor en casa, pero fuera le falta contundencia.

Tomás, inédito

El portero paraguayo llegó para discutirle un puesto a Rodri, pero esa empresa cada día es más complicada. Primero, por el alto nivel que está mostrando el arquero mirobrigense en este inicio de Liga y segundo por la falta de confianza que tiene Echague. No ha jugado ni un minuto en partido oficial.