Calderé: "Tengo ya ganas de ganar, no hay excusas"

"El primer triunfo se está haciendo de rogar.... Tengo ya ganas de ganar, no hay excusas. Dos semanas es tiempo más que suficiente para ello. En Astorga ya se vio una primera parte buena y dos pelotazos nos condenaron al empate, que sacamos por casta", apuntó Ramón María Calderé en la previa del choque de este miércoles [17:00 horas] en el estadio Helmántico ante el Bupolsa de Burgos -octavo, 18 puntos-. Respecto al rival hizo el siguiente análisis: "Juega bien al fútbol, llevan 9 puntos a domicilio, es un equipo en el que juegan cinco jugadores que tuve yo en mi etapa en Burgos. Pero, insisto, no hay excusas, ahora ya podemos desplegar un orden táctico. No es fácil que el equipo asimile tan rápido mis conceptos de presión, el día de Ávila me equivoqué, pero soy un hombre valiente, arriesgamos y aprendimos". La puerta a cero vuelve a ser un reto: "Cuando yo llegué éramos el equipo menos goleado, y, ahora, también lo somos pero nos han metido cuatro goles. Está claro que la defensa es importante, aunque yo miro más a la portería contraria que a la propia". Por último, anunció rotaciones: "Es lógico y normal. No estamos en pretemporada pero tengo que introducir cambios para ver jugadores... aunque no voy a volverme loco en eso".