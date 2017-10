Astu: "El Real Burgos es uno de los mejores equipos en transición"

Astu compareció en rueda de prensa previa al encuentro de este miércoles [12:30 horas] del Unionistas frente al Real Burgos -colista, con 4 puntos-. El técnico albinegro mandó un aviso: "No es el mismo equipo que el de las primeras jornadas, ha incorporado extranjeros y eso hace que el equipo haya cambiado un mundo. Lo hemos visto bastante en este tiempo y es uno de los mejores equipos de la Tercera en transición. Así le hicieron cuatro goles al Cristo Atlético". Pasado el primer tercio liguero, Astu también hizo balance: "El día de Tordesillas fue el peor, y en cuanto a puntuación firmábamos esto a principios de la liga. Luego, hemos mejorado bastante el nivel de juego en las últimas semanas... nos falta la portería a cero", analizó antes de entrar a valorar la escalada al liderato: "Fuera de casa sumar es importantísimo, tres puntos a domicilio te hacen crecer. Pensar en el liderato nos da alegría, pero también tenemos otros objetivos..." . Vaticinó una Tercera apretada: "Va a ser igual que la del pasado año, no se va a romper. El Numancia está ahí, la Arandina estará, el Zamora también, el Astorga y el Salmantino... el Ávila está ganando en los últimos minutos y eso no es otra cosa que la suerte del campeón; para ver como espectadores es una liga interesantísima, desde dentro es otra historia