Un irregular Salmantino UDS salva un punto en Astorga (2-2)

El Salmantino UDS tiene fogonazos de buen juego, pero son solo eso rachas o ráfagas de fútbol que, de momento, no le hacen ganar partidos con Ramón Calderé. En el infierno de La Eragudina ante el Astorga ayer sumó un punto justo (2-2) con un gol sobre la bocina de Saul Villalobos.

El intermitente del fútbol salió encendido. Los de Calderé corrían más, presionaban, tocaban, se desmarcaban, regateaban, eran muy superiores a todo un gallito del grupo como el Astorga. Los salmantinos llegaban al área rival con pasmosa superioridad. Caramelo derretía a los rivales en la banda bien escoltado por Coque y Martín Galván hacía de las suyas entrelíneas. No juega de 9 ni de 10. No se sabe, pero en ataque puede llegar a ser más decisivo. En una de esas llegadas, un rechace en el área lo recogía Mansour y marcaba por bajo al meta local Carmona. Minuto 27 y el Salmantino UDS mandaba en el ritmo, en la intensidad del choque y en el marcador. Todo un Astorga en su campo estaba desquiciado. No veía la bola y solo corrían detrás.

No obstante, alguien o algo apagó el interruptor del fútbol. Off. Comenzó entonces el Astorga a ganar metros, a llevarse balones divididos, a correr más y a probar a Rodri, que le sacó una mano maravillosa a Javi Amor en el área y con la mirada desvió otra del punta Gerard, que tras un cabezazo el esférico se fue rozando el palo. Por centímetros. Llegaba el descanso y el Salmantino UDS enfilaba los vestuarios con el off en mente. Desconectado.

En el segundo round el Astorga salió a por todas. Vestían ese verde esperanza que no deja que te rindas jamás. El cuadro de Calderé se activaba por minutos y con una presión exhaustiva impedía que el Astorga consiguiera sacar el balón. Solo eran minutos sueltos, esporádicos. El sueño de Calderé es que hagan eso los noventa minutos y no a rachas. No obstante, en uno de esos periodos off llegó el gol del empate. Coque pierde la posición el balón llega al área pequeña y el ariete Gerard encañona a Rodri. Minuto 61 (1-1) y quedaba media hora en la que pasó de todo.

Con el susto, el Salmantino UDS se activó. Alguien o algo encendió el interruptor del fútbol, de nuevo. Valentín que había sustituido a Galván en pocos minutos ya había mostrado esa obsesión con la portería que tiene. Un disparo suyo en el minuto 72 casi rompe el partido. Amaro en el 78 de cabeza también la tuvo pero se fue por encima del larguero. Ese era el Salmantino UDS que quiere Calderé. On fire. No obstante, antes de que acabara el choque quedaba todavía un apagón y lo aprovechó el Astorga en el 84 para tras una jugada de rechaces y despropósitos en el área el local Villa daba la vuelta al marcador. Todo perdido. Sin Luz.

Pero este Salmantino UDS de Calderé muere matando y llega al 90 con el dedo en el gatillo. Se había superado ya el 90 y el cuadro charro iba a perder pero el meta Carmona se hizo un cortocircuito mental y regaló un balón que acabó en las botas de Saul Villalobos que no desperdició el regalo y marcó a puerta vacía desde fuera del área. Júbilo. Un punto. Este deporte es de lo más injusto pero a veces tiene justicia y este domingo el Salmantino UDS no merecía perder.