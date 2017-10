La presidenta del Béjar, Yolanda Hernández, también dimite

La presidenta del Béjar, Yolanda Hernández, ha presentado su renuncia a la presidencia del club y lo hace tras el terremoto que está viviendo el club por los problemas que un padre y el extécnico Manolo Gallego escenificaron con la renuncia del entrenador días atrás. Yolanda Hernández lo ha explicado todo en la siguiente carta:

"Por medio de la presente tengo a bien presentarle mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente que he venido desempeñando hasta la fecha. Mi decisión obedece a las discrepancias habidas entre los miembros de la actual Junta Directiva de la entidad que actualmente pasa por una crisis organizativa y la falta de confianza en todas mis decisiones las cuales siempre he creído las mejores para el club y por tener la certeza de que alguien mandaba por encima de nosotros. Mi proyecto que estaba lleno de ilusión al comenzar mi andadura en la presidencia del CLUB DEPORTIVO BÉJAR INDUSTRIAL y al reunirme con técnicos y jugadores me hicieron llegar sus aspiraciones para tener un equipo competitivo y que no renunciase a lo más alto, para ello había que reforzarse, el club pese haber tenido un superávit de la directiva anterior, no debía ni podía traer jugadores que cobraran, acogiéndonos a la solución que un colaborador podía ofrecer trabajo a esos jugadores para que vinieran a jugar y así hicimos.

Mi sorpresa fue cuando después de un mal inicio de temporada que nadie se esperaba, pero que son cosas del fútbol y del deporte en general, este colaborador ,padre de un jugador, después de criticar reiteradamente y sin ningún escrúpulo desde la grada a entrenadores ,jugadores y directiva durante los partidos no dudó en llamarme por teléfono y amenazarme que o echaba al entrenador o despedía a los jugadores que había dado trabajo en la fábrica donde es encargado y me quedaba sin equipo y a tomar por culo el proyecto fueron sus palabras textuales . La plantilla queda dividida por este hecho y algunos jugadores apoyan a este ``señor´´. Al enterarse el entrenador dimitió junto a todo el cuerpo técnico por no quedar en la calle a ninguna persona por su culpa yo personalmente y mi junta directiva intentamos que volviera atrás sin poder conseguirlo, mi proyecto estaba con Manuel Gallego, Israel González, Miguel Gelabert y Ángel Sánchez si ellos mi trabajo creo que no tiene sentido. Sin más me despido de todos ustedes agradeciendo todo lo que han hecho y esperando lo mejor para este club atentamente: Yolanda Hernández Sánchez".