Calderé: Presión arriba, verticalidad y un 11 sin revoluciones

El debut de Ramón Calderé en el banquillo del Salmantino UDS dejó además de una derrota varios cambios de concepto en el juego del equipo. El primero, el más visible, fue la presión arriba que ejerció el bloque aunque, como reconoció el propio técnico, no estaba muy asimilada y costó dos goles a la contra y a la postre el partido. El once inicial no fue muy diferente de los que hubieran utilizado María Hernández o Pablo Cortés. Rodri parece fijo con cualquier técnico. Dela salió de inicio por la baja de Tyson en la derecha y Coque estuvo en la izquierda. Tejedor y Marco Iván Pérez fueron los centrales y en este aspecto tampoco hay mucha duda. Si acaso Mansour por el mexicano fuera de casa.

Juanan, Valentín y Galván en la medular no tienen problema tampoco en ser piezas clave de Calderé. Caramelo fue titular aunque con Garban KO. En punta, Zárate, todavía presenta un estado físico delicado tras su lesión, lejos de su mejor nivel.

Otro de los detalles fue la verticalidad. Aunque resultado también invitaba a ello con un 1-2 en el electrónico, el equipo atacaba y se plantaba en el área rival en cuestión de segundos. Fútbol directo y rápido. La elaboración pasa a un segundo plano. Otro aire.