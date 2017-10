El Unionistas gana en Almazán (0-1) y suma '5 de 5'

El Unionistas ya no recordaba lo que era enlazar dos choques seguidos fuera de casa con triunfo. Desde febrero del curso pasado... Un mundo. Manjón al aparato para recordarlo. Quinto gol del curso. El crono comenzaba a descontar minutos y el 9 saltó más que nadie para atrapar el centro mediado al corazón del área. Las torres del Almazán -Culebras y Andrew, para más señas- vencidas; y también Javi Márquez, que ya había realizado antes un puñado de paradas de mérito. Los tres puntos road to Salamanca, no sin sufrimiento, aunque sí con la puerta a cero. Flórez se encargó de ello sacando un balón en la línea de gol con el tiempo ya casi agotado. Un resoplido y el impulso para levantar los brazos por el triunfo, el quinto seguido; algo más que una racha ya...

Fue increíble que la primera mitad acabara sin goles. En gran medida, el portero local fue el culpable de ello. Tres paradas destacaron por encima del resto. La primera, sin tiempo para pensárselo: Cristo soltó un latigazo de golpe franco -costado izquierdo- y Márquez la sacó a la remanguillé. Con el primer tiro a puerta para el Unioncitas, Chuchi emergió. Ejercería de boss, por 20 minutos. Bajar a recibir entre los centrales, y el balón de acá para allá. El triangular con Chamorro y Cristo. La profundidad de Piojo como el mejor aliado. El Almazán bastante tuvo los 20 primeros minutos con aguantar el dominio total.

Los sorianos no se descubrieron hasta la media hora de partido. Las cartas sobre la mesa en un balón largo, Culebras a la cabeza de Pascu. La bajó, y pegó Santa. A las nubes. No había más allá en el fútbol del Almazán. Y así una y otra vez para acabar con el dominio del Unionistas. Chuchi comenzó a perder protagonismo y el partido, a renglón seguido, se convirtió en un correcalles... El centro del campo knock out. Ataque del Unionistas y respuesta del Almazán. En el intercambio de golpes el conjunto soriano se sintió más que cómodo y acumuló acercamientos al área de Molina. Culebras y Santa de cabeza confirmaron el dominio en el juego aéreo del Almazán. En las dos estuvo seguro Molina. Blocó.

Y antes de que acabara el primer tiempo, el Unionistas adelantó la defensa, asfixió al Almazán y trenzó sus mejores minutos de fútbol. Cristo, Piojo, Carlos López... argumento por bandas con Chamorro al corte por si se trastabillaba algún balón y Chuchi al mando, de nuevo. No hubo forma de culminar el recital con un tiro a puerta, pese a que las diagonales de ruptura funcionaban.

El Almazán, visto que había logrado anular el centro del campo en el primer tiempo con el patadón salió a imponer su guion. Y, lo cierto, es que lo consiguió. El Unionistas comenzó a enfangarse en el fútbol directo. La entrada de Javi Navas recuperó la presencia por bandas. Y las ocasiones: Cristo sumó una y, a la segunda, Márquez firmó el paradón del partido: a mano cambiada, el chut lamió la escuadra. Fue el último aviso. Manjón ya estaba con la caña en la siguiente jugada y acabó con el cuadro. El Almazán lo intentó a la desesperada y pudo rascar algo en un lío monumental en el área de Molina. Flórez, que se tiró el último cuarto de hora pidiendo calma, la dio sacando con sangre fría el balón en la misma línea de gol. Pitido final: 15 de 15.