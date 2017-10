El Salmantino UDS regala la primera parte y acaba perdiendo ante el Ávila (1-2)

A Calderé le va el riesgo. Debutó en el banquillo del Salmantino UDS con derrota en casa ante el Ávila (1-2). Se dejó tres puntos y el liderato. Asumió su culpa en una primera media hora táctica para olvidar que aprovechó el Ávila a la contra para profanar el Helmántico y ponerse líder.

El Salmantino UDS estaba todavía metiéndose en el partido cuando en una contra del Ávila, bien conducida por De Mesa acaba en el área pequeña para que Iván llegando desde atrás hiciera el 0-1. Minuto 8 y los de Calderé no habían comenzado el choque aunque en la grada ya se viviera como una final. En el minuto 19, de nuevo, De Mesa por la banda izquierda le volvía a sorprender a Dela y este le derribaba. Penalti claro. E Iván, de nuevo, no fallaba. No podía empezar peor la era Calderé y es que el Salmantino UDS estaba besando la lona en el minuto 19. Se estaba dejando el liderato y el crédito de sensaciones de favorito que tan bien se había ganado en el arranque liguero. Solo en el minuto 41 en un mano a mano de Galván con el meta abulense Julen el Salmantino UDS dio señales de vida. 1-2. Se podía remontar.

Tras el descanso hubo otro partido totalmente distinto, El Ávila reculó y se fue atrás y es que sabía que los 90 minutos en el Helmántico iban a ser muy largos. Entonces, los de Calderé sí dieron una imagen de lucha, de llegada, de ganas, de ocasiones, de pasión pero sin la suerte del gol. Juanan mandó un balón al palo y otro rozándolo y Tejedor tuvo una clara de cabeza en la infinidad de saques de esquina que se sacaron en el asedio salmantino a la meta visitante.

El Salmantino UDS no es líder pero ya piensa en recuperar la cabeza de la tabla.