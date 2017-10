Calderé: "Nadie dijo que esto fuera fácil. En tres semanas veremos lo que yo quiero"

Calderé no se escudó de la derrota de su equipo y asumió que es máximo responsable del primer traspié del Salmantino UDS. "Habíamos preparado el partido para hacer la presión en campo contrario y en unos días es difícil que pueda salir bien y en la primera media hora, que ha sido suya, nos han hecho muchísimo daño y yo soy el responsable", explica.

El nuevo técnico del equipo se queda con la imagen dada por el equipo en la segunda mitad: "En la segunda parte ha sido otra historia. Dentro de que duele perder en casa y haciendo la segunda parte que hemos hecho, con méritos para haber empatado".

Y tampoco concede demasiada importancia al hecho de perder el liderato de la categoría: "Esto es muy largo, nadie dijo que fuera fácil. Sé dónde estoy y mis años de entrenador me dicen que si no hubiera habido reacción, podría estar preocupado". Acto seguido reconoció que la apuesta por el Salmantino UDS es la más complicada en su carrera como entrenador: "Ser el campeón no es fácil y ésta es la apuesta más difícil y más dura desde que soy entrenador, pero eso me motiva como entrenador para demostrar que soy capaz de llevar al equipo donde el club quiere y estoy convencido, con la reacción de la segunda parte, veremos dónde puede estar el equipo en tres semanas".