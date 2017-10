Un efectivo Guijuelo aprovecha un gol de Pino para llevarse el triunfo (1-0)

El Guijuelo ganó 1-0 a la Ponferradina en un choque gris en el que el gol de Pino hace sumar tres puntos muy importantes en la tabla pero en sensaciones todo sigue con las alarmas puestas.

El Guijuelo quería puntos y lo demostró desde el principio. Los de Fabregat por primera vez en la temporada arrancó un choque en casa con la premisa de ir desde el primer segundo a por la victoria. Para abrir boca, en el minuto 7, Pino controló en la frontal del área y desempolvó su fusil para encañonar al meta rumano Dinu que no pudo hacer nada con el zapatazo del cordobés. Todo comenzaba de cara, por fin, para el Guijuelo en casa. Se percibía otra sensación, otra velocidad, otra ambición, otra cosa distinta a los nefastos primeros partidos en el Municipal en lo que iba de temporada hasta ayer. Todo esta tormenta de sensaciones con una Ponferradina que ya no es aquel temible bloque de hace unos años y que poco a poco se está convirtiendo en un equipo venido a menos y en plena retirada de los puestos nobles de la tabla.

Tras el gol, repliegue. El Guijuelo, tras el tanto y después de algunas jugadas de explosión, regresó a las andadas y la Ponferradina se vio con el balón y merodeando la meta de Kike Royo. No tenían mucho peligro, pero basaban su juego en la insistencia. Tampoco hay que pedirles, de momento, peras al olmo que el Guijuelo de Fabregat no está para florituras sino para sumar poco a poco y salir de la zona que quema y que te lleva a Tercera División.

A medida que pasaba el tiempo, el Guijuelo se percataba que la Ponferradina estaba peor que ellos y comenzaron a oler la sangre. En el fútbol el miedo también se huele y los de Fabregat tenían el olfato afinado. Antes del descanso, en el 39, Carlos Rubén empalmó un balón en la frontal que se fue fuera pero que si entra le ponen una calle en Guijuelo a Carlos Rubén. En el 42, era Cifo el que casi hace el segundo tras un balón colgado al segundo palo que remató de cabeza pero sin perforar la portería.

En los primeros 45 minutos, Fuster y Carmona habían puesto esa chispa de alegría, de velocidad, de explosión y de ruptura que tanto necesitaba el equipo en este inicio de Liga.

La segunda parte comenzó como la primera, con una clara ocasión de Pino, que esta vez no pudo materializar en gol. De todos modos, aunque el Guijuelo tenía presencia en área rival, la Ponferradina al ver que el Guijuelo no les ajusticiaba veían cómo había esperanza de sacar petróleo. En uno de esos despistes, en el minuto 67, Iago Díaz estuvo muy cerca de empatar pero su remate en el segundo palo se fue fuera.

Movía el banquillo Fabregat y es que si no se ganaba ayer ante una débil Ponferradina y tras adelantarse en el 7 los problemas podrían ir en aumento.

No fue así, ya que la Ponferradina se acercó en exceso al arco de Royo pero sin inquietar y es que los visiantes tienen un mar de problemas en el vestuario que hace que el bloque de Carlos Terrazas esté roto.

No obstante, el Guijuelo dispuso de alguna oportunidad más para cerrar una victoria tranquila pero no fue así y acabó pidiendo la hora aunque esta vez los tres puntos se quedaban en casa y Fabregat no ocultaba su alegría tras el pitido final. Cerró los puños con rabia y no se excedió en las celebraciones ya que ni el partido, ni el resultado, ni las sensaciones eran para tirar cohetes.

El Guijuelo visita la próxima jornada al Deportivo Fabril, uno de los rivales más en forma de la categoría, pero se afronta de otro modo con una victoria bajo el brazo. Leve mejoría en el resultado, pero no en el juego.