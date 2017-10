Manolo Gallego deja el Béjar Industrial por problemas con el padre de un jugador

El entrenador del Béjar Industrial, Manolo Gallego, dio a conocer este martes su marcha como entrenador del club como consecuencia de los problemas surgidos, según dijo, con el padre de un jugador "que quiere hacer la alineación". Según explicó el técnico a LA GACETA, fue el lunes cuando anunció a la directiva del club su marcha, que le pidió que no lo hiciera. Sin embargo, el técnico señaló que es una decisión que está tomada "y me sacrifico yo antes de que echen a nadie. No quiero problemas porque yo no me gano la vida con esto y lo he hecho siempre por colaborar. Lo dejo". La marcha de Gallego ha provocado también que sus compañeros en el cuerpo técnico hayan manifestado su intención de marchar con él. Se trata del segundo entrenador, del preparador físico y del coordinador de las categorías infantiles.