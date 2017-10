El Guijuelo sigue de mal en peor (1-0)

Empezó bien el Guijuelo, perfectamente colocado en defensa y buscando jugar por las bandas para sorprender a un Coruxo que tuvo que recomponer el centro del su defensa ante las ausencias de Crespo y Pazó. No tardaron en aparecer los salmantinos en el área del Coruxo. Se llevaban seis minutos de juego, cuando Fuster entra por la banda derecha y mete el balón buscando a Diego Suárez, pero en el medio aparece Antón que despeja el balón a córner. El partido era para el Guijuelo, que lograba arrinconar a los vigueses, que no eran capaces de salir.

Volvió el cuadro salmantino a crear peligro sobre la portería defendida por Alberto Domínguez, cuando a los veintidós minutos Diego Suárez se planta ante Alberto y trata de sorprenderlo por arriba, pero el guardameta vigués tocó el balón lo justo para evitar que entrara.

El intenso calor que hizo este domingo en Vigo, rodeado por cinco incendios forestales, provocó que el árbitro decretara un tiempo para hidratarse mediado el periodo. Un parón que le vino muy bien a los vigueses, puesto que nada más reiniciarse el juego aprovechó su primera oportunidad para adelantarse en el marcador por mediación de Quique Cubas.

Problemas tras el gol. El partido dio un giro en ese momento, con un Coruxo que se fue arriba, creció; mientras que al Guijuelo le pasó todo lo contrario, como si perdiera fuerzas y se viera imposibilitado para poder mantener la buena imagen que había ofrecido en la primera mitad del primer tiempo.

Salió mejor el Coruxo en la segunda parte, ante un Guijuelo que perdía el balón con demasiada facilidad, permitiendo que los vigueses llegaran con peligro al área de Kike, como la ocasión perdida por Higón en la segunda parte a la que no llega por muy poco. El equipo salmantino seguía perdiendo el balón con mucha facilidad en el centro del campo, permitiendo que los vigueses salieran con mucha velocidad a la contra.

El peligro del Guijuelo llegaba en los pies de Fuster, de los pocos que llevaba peligro en ataque. En el minuto cincuenta y seis, un balón en largo le llega a Fuster en la banda izquierda de su ataque y tras deshacerse de un rival, no lo puede hacer del segundo, perdiendo el balón. El partido entró en una fase en la que el Coruxo dejó que el Guijuelo tuviera el balón, pero los salmantinos no eran capaces de mover el balón con criterio y el único peligro que llevaban era a balón parado, como una falta de Manzano en la frontal que estrelló en la barrera y Carlos Rubén no llegó al rechace.

Falta de pegada. Los cambios del Guijuelo no ayudaron a que el equipo mejorara en ataque. Los salmantinos seguían perdiendo el balón en el centro del campo con demasiada facilidad, y no ofrecían sensaciones de poder llegar con peligro al área de Alberto.

Los jugadores del Coruxo seguían cómodos sobre el terreno de juego, y dejaron que los salmantinos tuvieran el balón, ya que casi no ofrecían peligro y el nerviosismo por recuperar el balón y salir a la contra hacía que perdieran el balón una y otra vez en el centro del campo, facilitando el trabajo defensivo de los vigueses, que acabaron con una racha negativa de tres jornadas consecutivas sin ganar. Con esta nueva derrota, el Guijuelo no consigue salir de la zona de peligro de la clasificación. No tiene pegada arriba y los revulsivos siguen sin aportar soluciones al esquema de Jordi Fabregat. La semana que viene, el Municipal tiene que ser una caldera para revertir la mala situación del equipo.