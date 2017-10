El Guijuelo, a pescar puntos en Galicia

El Guijuelo visita al Coruxo con la necesidad de sacar algo de su viaje a tierras gallegas. Los de Jordi Fabregat, hasta la fecha, se muestran más sueltos, menos tensionados lejos del Municipal, por lo que no es de extrañar que puedan obtener un buen resultado ante el Coruxo. No obstante, lo que complica el choque son las bajas.

Fabregat no podrá contar con Pizana, lesión de larga duración, Luque, Borja y Juanra, dejando la medular en cuadro. Posiblemente volverá a apostar por la dupla Omar y Carlos Rubén en la medular. Esta pareja no dio mucho en el clavo el último choque en casa ante el Rayo Majadahonda pero es que Fabregat no tiene muchas más opciones.

Es curioso que de los seis puntos que suma el Guijuelo en las primeras ocho jornadas, solo uno lo haya conseguido en el Municipal mientras que los otros cinco hayan llegado lejos de la provincia de Salamanca. De todos modos, para comenzar a remontar el vuelo en la clasificación, y es que el Guijuelo tiene plantilla para estar más arriba, debe comenzar a hacer las paces con el gol. Los verdes solo han marcado tres goles en ocho partidos, aunque también es cierto que solo han encajado seis.

En los últimos enfrentamientos en el Campo do Vao al Guijuelo le ha pasado de todo. Suele obtener buenos resultados en este estadio, ya que de las últimas cinco visitas ha ganado en tres, ha empatado una pero la única que perdió salió goleado 5-0 hace dos temporadas en uno de los peores encuentros de los chacineros en los últimos años.

Coruxo y Guijuelo son los clásicos del grupo I de 2ª B. El club chacinero afronta su temporada número 12 de forma consecutiva en la categoría de bronce del fútbol español.