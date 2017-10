Carta abierta del presidente del Salmantino UDS a su afición tras el repentino despido de María Hernández

Querida afición, y queridas peñas, me sentía en la obligación de escribir estas palabras, para intentar explicar las razones por las que se ha tomado esta decisión, que quizás muchos de vosotros no estéis de acuerdo.

Lo primero pedir disculpas por no haberme dirigido antes a todos vosotros, pero la necesidad de solucionar lo antes posible la incorporación de un nuevo técnico, no me ha permitido concentrarme en otra cosa.

Manifestaros que todo lo que hago, lo hago por el club, y por la afición.

Que nuestro objetivo no es otro que llegar en las mejores condiciones, y lo mejor clasificados a puestos de play off, y que tengamos las mejores opciones de ascender en ese play off que sin duda, será el gran reto al que todos nos enfrentemos este año. Pero antes de que lleguemos a ese momento, tenemos que hacer un gran campeonato, y en este campeonato tenemos dos tipos de rivales, los que nos encontramos en el estadio y los que nos encontramos en nuestros partidos de fuera, parecen la misma competición, pero no lo es, debemos ser conscientes que solo nos llevará al objetivo si somos capaces de entender y trabajar con esas diferencias.

Nuestro equipo debe tener las mejores armas para competir en nuestro estadio, y lo mismo o más para competir de visitante, porque los rivales son también muy duros en sus campos y debemos ser conscientes de ello.

Hemos trabajado sin descanso para tener una plantilla repleta de talento, valores y enormes futbolistas, y creo sin duda lo hemos conseguido. Podemos decir que con esto y con el apoyo de toda nuestra afición, y la animación de nuestras queridas peñas, hemos conseguido despegar todos juntos hacia ese sueño, que es el ascenso, ahora nos queda mantener la nave arriba y lo más importante y peligroso, en la que tenemos que estar al 100%, hacer la maniobra de aterrizaje y eso es el ascenso a 2ªB. Este es nuestro reto.

A Maria, al que le tengo un enorme cariño personal, y con el que he trabajado muchos años, siendo a excepción del año de provincial, mi único entrenador como presidente, han sido más de cuatro años, y os aseguro que jamás le he exigido ninguna alineación en todos estos años, ni jamás le he impuesto ningún jugador como titular, siempre como presidente he deseado que jugara con los mejores jugadores, como cualquier aficionado, solo deseo lo mejor para el club, pero lo que sí os digo, que ésta ha sido la decisión más difícil y amarga que he tomado en todos mis años como presidente, y no por lo deportivo, que para estas decisiones los presidentes debemos estar preparados, sino por lo personal, ya que el afecto es muy grande.

Con respecto a las razones que me llevan a hacerlo, es el convencimiento de que nuestro equipo tiene un amplio margen de mejora, en muchos aspectos, y la pérdida de confianza en el entrenador es siempre desde la reflexión y nunca desde los impulsos o los hechos concretos, no soy persona que tome las decisiones a la ligera, ni que tengan falta de reflexión, además me gusta escuchar las opiniones del mayor número de personas, antes de tomar cualquier decisión, ya que eso hace que reduzcas siempre el margen de error, en la toma de las mismas.

Cuando tengo el convencimiento de que el equipo necesita mejorar, tengo dos opciones, la fácil, que es no hacer nada y ser un presidente incapaz de asumir decisiones clave, esto sería dejarme llevar por los números y simplemente pasar, esperando a que ocurran hechos fatales, y que nuestro equipo caiga en los puestos fuera de play off, para tomar esta decisión, amparándome solo en los resultados, de manera cobarde, pero esta no es mi forma de afrontar los problemas, y la otra, la difícil, que es ejecutar una decisión impopular y que pueden muchos aficionados no entender. El tiempo será la mejor crítica.

Mi andadura como presidente ha estado llena de enormes obstáculos, obstáculos que uno a uno, hemos ido venciendo, tener por seguro que no cesaré en el empeño de buscar siempre lo mejor para el equipo, de tomar las decisiones que el club necesite, aunque alguna no sea de la comprensión de todos, yo asumiré lo golpes y la responsabilidad de lo hecho, pero siempre lo haré por el club. Nuestro objetivo es claro, recuperar la union deportiva salamanca y recuperar el futbol profesional para nuestra afición, y para nuestra ciudad, y que nadie dude que lo haremos.

Hoy quiero lanzar un mensaje de agradecimiento a toda la afición por estar ahí, y muy especialmente a todas la Peñas, que demostráis cada partido lo importante que es vuestra presencia, por eso os pido de todo corazón, que hoy debemos más que nunca estar con nuestros jugadores, y ayudarlos en su esfuerzo en este partido. Yo personalmente asumo cualquier responsabilidad de lo ocurrido, y os prometo que no cesaré en el empeño de conseguir los objetivos, escucharé con el máximo de los respetos a la afición en su juicio, que siempre es el más importante para mí.

Yo Siempre con el equipo, siempre con su afición, soy uno más.

¡HALA UNIÓN!

Carlos Martin

Presidente

CF Salmantino UDS