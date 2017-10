Pablo Cortés: 'Sacaremos el once que esté en mejores condiciones'

"No me importa lo que piense la gente y sacaremos el once inicial que creemos que esté en las mejores condiciones para afrontar el partido". Así de tajante se mostró Pablo Cortés, entrenador del Salmantino UDS B que se sentará este jueves en el Helmántico como técnico del primer equipo tras el despido de María Hernández. "En un día de entrenamiento no da tiempo a mucho pero tampoco somos unos revolucionarios y la idea es seguir con lo que se estaba haciendo hasta ahora para ganar el partido", reflexionó el técnico interino, quien añadió que lo importante son el club y los jugadores y que él y sus colaboradores solo llegan para ayudar.

Pablo Cortés sí admitió que "no pensaba que acabaría esta temporada sentado en el Helmántico, pero que la situación ha sido así y que llega para ayudar".