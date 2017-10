María Hernández señala al presidente del Salmantino como único culpable de su destitución

La crisis del Salmantino UDS se agravó este martes tras la renuncia del cuerpo técnico en bloque, un día después de la destitución de María Hernández al frente del conjunto albinegro. Antes de que compareciera el técnico salmantino, Pitu Rodríguez, designado como 'parche' para los dos próximos partidos anunció que dejaba el club: "Es un día muy triste, soy un apasionado del entrenamiento, pero tras lo sucedido debo ser fiel a mi mismo y dejo de ser el segundo entrenador del club. Gracias a María por tenerme siempre cerca, gracias al cuerpo técnico. Un lujo. Agradecer a los futbolistas hicieron que las sesiones de entrenamientos fuera el momento más feliz de cada día". La inmensa mayoría de la plantilla -salvo los mexicanos, Mansour y Echagüe, que no estuvieron presentes- arropó al que hasta ahora ha sido su staff técnico respondió al anuncio con una largo y sonoro aplauso.

MARÍA HERNÁNDEZ: "LOS MOTIVOS DE MI DESTITUCIÓN SON EXTRA DEPORTIVOS"

"No estoy dispuesto ha salir por la puerta de atrás de este club, llevo más de 25 años subiendo al Helmántico todas las semanas...", abrió fuego María Hernández. "Creí en el proyecto y me dejé la vida en ello, el equipo está líder siendo el más goleador y menos goleado. Que nadie se engañe: los datos ahí están, los motivos de mi destitución son extradeportivo, el equipo es líder siendo el máximo goleador y el menos goleado, ha aporevachado la primera y única derrota para maquillar mi destitución", desgranó María Hernández. "Mis principios me impedian aceptar órdenes técnicas del presidente [Carlos Martín]: ha intentado imponer jugadores en alineaciones y convocatorias de algún partido de liga, este ha sido el verdadero motivo de mi destitución, y por lo tanto está lejano a un resultado de un partido. Por eso no respeto la destitución: es un sinsetido, está lejos del apartado deportivo, es injusta".

La renuión en la que se concinó la sorprendente destitución del técnico salmantino estuvo compuesta por cuatro miembros del club: el propio María Hernández, Carlos Martín, Ángel Martín y el director deportivo Ángel Lozano. "Lozano y Ángel Martín no compartian la decisión del presidente, ha sido unilateral por diferencias técnicas".

"LOZANO Y ÁNGEL MARTÍN NO COMPARTEN LA DECISIÓN" | "HEMOS ESTADO COARTADOS EN LA CONFECCIÓN DE LA PLANTILLA"

"La presión a la que he estado sujeto ha sido bastante importante: el primer episodio fuerte fue en Bembibre (cuando dejó fuera de la convocatoria a Martín Galván), hablamos durante todo el sábado se lo argumenté y no lo entendió. Intento buscar lo mejor para el equipo, que era la victoria. Ese día fue uno y ha habido otro... Sabía que esto podía suceder cuando le dices que no al jefe", señaló. "En ka confección de la palntilla he influido, pero tanto Lozano como yo hemos estado coartados. Manuel está con el club, cede el Helmántico, y es comprensible que aporte jugadores porque querrá aydudar al equipo".