Primera derrota del Salmantino UDS: cae 2-1 frente al Zamora

El Salmantino UDS comenzó goleando en la previa -la toma, de manera exprés, de uno de los fondos- y ya. No hubo más. Ni un punto al final. El casillero de las derrotas estrenado por méritos propios: espesor desde el pitido inicial al 85. La rabieta de los últimos cinco minutos, nada más encajar el segundo tanto, se quedó corta. Un suspiro. Insuficiente.

El Salmantino UDS arrancó el partido abrumado por su propia afición. Metía más presión el fondo blanquinegro que el conjunto de María Hernández sobre el campo: salió descolocado. La disputa de la posesión del balón no fue tal: el Zamora se adueñó de ella desde el mismo saque inicial. Un jarro de agua fría. El conjunto de Losada movía la bola de acá para allá y el Salmantino basculaba sin meter la pierna. El Zamora culminó más de dos jugadas, sin inquietar a Rodri, eso sí. Pasado el cuarto de hora Tyson trató de espabilar al Salmantino UDS. Dos internadas por bandas. Galván como socio siempre. Dos ovaciones de la grada como aliento. Y, así, poco a poco, el conjunto de María le fue disputando la posesión al equipo de Losada. Un tuya mía constante: los dos equipos en veinte metros. Las defensas adelantadas y la verticalidad del Salmantino UDS ganando pesó: Garban abriendo caminos al extremo mexicano. Caramelo topando contra Adrián por el costado contrario. El primer balón a la espalda ganado por el Salmantino UDS -media hora ya de partido consumido- descompuso al Zamora: Galván se zafó de los dos centrales y del lateral izquierdo y la puso muertita al punto de penalti. No llegó nadie. Luego, apenas un centro de Caramelo al corazón del área y un remate a la remanguillé, a la salida de un córner, de Miguel Ángel. Los tres acercamientos llegaron concentrados en apenas cinco minutos.

El Zamora respondió por el mismo palo: la espalda de la defensa ganada. Tejedor y Coque destemplados. Uno por otro Iñaki se presentó en la misma área pequeña delante de Rodri y la mandó a las nubes. A renglón seguido otro susto, este ya serio. Un aviso con todas las de la ley. Javi Rodríguez remató mansa en el área pequeña, tras haber conquistado ahora el costado derecho Levas.

El inicio del segundo tiempo del Salmantino UDS fue puro espejismo. Cinco minutos de trenzar y combinar. De hacer retroceder sobre sus pasos a la adelantada defensa del Zamora. El conjunto de María Hernández andaba cociendo su primer disparo a puerta en todo el partido —ya iban para ocho los minutos de la segunda mitad— cuando se olvidó de replegar. Coque le regaló una autovía a Adrián. ´Mic, mic´, le respondió el lateral derecho al jugador del Salmantino UDS. Entre tanto, Tejedor se pegaba con Dani Hernández por ganarle la posición. No lo consiguió: el rematé salió a quemarropa camino de la red. La táctica se apoderó aún más si cabe del control del partido. María trató de dinamitar con tres cambios el choque. No lo consiguió. No era el día, digamos. Juanan y Miguel Ángel, tenían, sí, el control del balón y del encuentro pero al llegar a Jorge el equipo se diluía. Trompicones. Tropezones. Sin incomodar al meta local Miguel. El cronómetro descontaba minutos como un descosido cuando llegó una falta -otra vez- lateral y el segundo gol. Vía Encinar de cabeza. El Salmantino UDS se cogió un verdadero cuajo y de la rabieta llegó el tanto de Juanan a la desesperada. Tuvo una última el conjunto albinegro. Zárate no llegó... Y sí la primera derrota. "El jueves más y mejor", dejó como postdata la afición del Helmántico.