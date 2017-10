El Guijuelo buscará ante el Majadahonda sus primeros puntos en el Municipal

El Club Deportivo Guijuelo tiene una misión este sábado por la tarde a partir de las 18:30 horas: puntuar, y si puede ser ganar, frente al Rayo Majadahonda. Será el cuarto partido en casa de la temporada para los chacineros, que en los tres anteriores cayeron derrotados frente al Cerceda, Fuenlabrada y Racing Ferrol.

El conjunto de Jordi Fabregat lo tendrá todavía más complicado por sus ausencias en el centro del campo. Ni Luque, ni Omar ni Juanra estarán disponibles, por lo que habrá que buscar soluciones de urgencia. El único que parece claro en el once inicial es un Carlos Rubén que cumple allí donde le toque jugar. El otro puesto en el centro del campo no está nada claro: Omar acaba de salir de una larga lesión y con Rivera no parece contar el técnico. Por lo tanto, parece que lo lógico sería retrasar la posición de Fuster, o bien adelantar a Algar o Abel al pivote.

En el resto del equipo no se esperan excesivos cambios respecto al que sacó un empate la pasada semana en casa del Real Madrid Castilla: Manzano y Kevin se disputarán izquierdo y Cifo apunta a titular si Fuster pasa al centro del campo.