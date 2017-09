El Guijuelo, a su campo talismán

El Guijuelo quiere empezar a remontar el vuelo en este grupo I de Segunda División B. Su próxima oportunidad es hoy a las 21.00 horas (Real Madrid TV) en un atractivo partido en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla. Se trata de uno de los choques más especiales de la temporada para los de Jordi Fabregat. Primero, por enfrentarse ante el filial del Real Madrid y, segundo, por regresar a Valdebebas, donde consiguió su último ascenso a Segunda B, en aquella ocasión ante el Real Madrid C.

Regresa al banquillo tanto Jordi Fabregat como Ángel Sánchez, su segundo, tras sus dos partidos de sanción. Los chacineros, que se han mostrado mucho mejor fuera de casa que en Guijuelo, quieren revertir la situación actual consiguiendo puntos para salir de esa zona de descanso en la que no quieren estar. El once no debería cambiar mucho al de las últimas citas. La única duda puede ser quién acompañará a Luque en la medular (muchos números para Carlos Rubén). El rival, pese a tener mucha calidad, tampoco está pasando por sus mejores momentos y le cuesta mucho sumar puntos. Además, los de Solari no podrán contar con Luca Zidane (hijo del técnico del Madrid) y Óscar, una de las perlas de la cantera blanca.