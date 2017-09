Los socios del Unionistas votan sí a utilizar el escudo de la UDS

Sí a utilizar el escudo de la UDS como ´homenaje´ en la equipación del Unionistas. La votación celebrada este viernes dentro del marco de la Asamblea General Ordinaria del Unionistas ha dado como resultado que el club utilice la marca UDS siempre y cuando no se confunda con el escudo y no esté en las zonas visibles de la indumentaria del equipo. De los 186 emitidos (119 de forma online), 173 fueron sí y sólo 10 no, mientras que hubo dos en blanco y uno nulo.

Javier Tejedor, vicepresidente del Unionistas, dejó claro que una vez aprobada esta propuesta "sólo se llevará a cabo cuando le legalidad lo permita".