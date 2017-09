La EUIPO rechaza la oposición del Salamanca en el litigo con el Unionistas por 'su' marca

La EUIPO —Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea— resolvió el litigio que el Unionistas mantenía con el Salamanca, a través de la administración concursal, por la marca (el nombre) y el escudo de la extinta UDS. En este sentido, el tribunal de la Oficina de Propiedad Intelectual ha "rechazado por completo" en su notificación, fechada en la jornada de este jueves 28 de septiembre, la oposición del Salamanca. "El tribunal llega a la conclusión de que las pruebas aportadas por el oponente (Unión Deportiva Salamanca) no son suficientes para demostrar que la marca y el escudo fueron utilizadas y registradas genuinamente [...]. Por lo tanto, la oposición debe ser rechazada", apunta en su resolución la EUIPO. Esta resolución no implica el fin del litigio entre el Unionistas —que este viernes vota si utilizar o no la marca y el escudo de la Unión "sin suplantación" en su asamblea de socios— y la administración concursal del Salamanca, que recurrirá esta decisión de la EUIPO.