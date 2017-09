El Unionistas votará el uso del nombre y escudo de la desaparecida UDS

Los socios del Unionistas votarán en la próxima Asamblea incluir el nombre Unión Deportiva Salamanca y el escudo de la desaparecida UDS en caso de que "una vez esclarecida la situación legal de usar" ambos emblemas sea posible.

El club ha emitido este martes una nota de prensa en la que explica que esta opción se llevará a cabo tras la propuesta realizada por un grupo de socios y, tras ser aceptada por la entidad blanquinegra, será incluida para su votación en el orden del día de la Asambla de Socios que tendrá lugar este viernes.

El Unionistas aclara que "dicho uso deberá en todo momento respetar los estatutos del club (y en particular los artículos 4, 5 y 6). Por tanto, dicho uso nunca podrá ser de manera que el nombre se use como nombre oficial del club ni el escudo se use como distintivo y/o escudo oficial del club; el escudo no podrá aparecer en la parte frontal de la camiseta o del pantalón de juego, ni siquiera como marca de agua; el tamaño del escudo deberá ser siempre inferior al tamaño del escudo oficial del club en las equipaciones de juego; el nombre UNIÓN DEPORTIVA SALAMANCA deberá ir acompañado por una referencia al homenaje a la Unión que el club rinde, como por ejemplo "In Memoriam UNIÓN DEPORTIVA SALAMANCA", "En homenaje a la UNIÓN DEPORTIVA SALAMANCA" o "UNIÓN DEPORTIVA SALAMANCA Solo hubo Una".

Actualmente el Unionistas tiene abierto un litigio en la Oficina Europea de Patentes y Marcas para registrar el nombre y escudo de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca. La versión del club fue que esta petición se llevó a cabo sin ninguna intención de utilizar estos símbolos, sino para asegurarse de que nadie pudiera usarlos jamás.

La propuesta de los socios se realiza también para que "dichas marcas puedan ser usadas para fines comerciales en prendas de ropa en recuerdo a la Unión Deportiva Salamanca, cuyos beneficios sean dirigidos para acciones benéficas o para cubrir gastos de la organización de actos y eventos en recuerdo a la Unión Deportiva Salamanca".

La Asamblea de Socios se celebrará el próximo viernes 29 de septiembre a las 19:00 horas en primera convocatoria y 19:30 horas en segunda en el centro cultural de Vistahermosa (calle Ramón Mesonero 10-20) y los socios disponen hasta el jueves 29 a las 20:00 horas para ejercer su derecho a voto de forma online.