El Guijuelo cae ante el Racing de Ferrol (0-1)

El Guijuelo parece que está de ocupa en su propio campo. Los de Fabregat no juegan ´en casa´ y en este inicio liguero se muestran más cómodos lejos de Guijuelo que en el Municipal. Suena a incongruencia pero es que los caminos del balón son inescrutables. El Racing de Ferrol fue ayer el tercer equipo que gana en la localidad chacinera en los tres partidos como local que han tenido los de Fabregat. Cerceda, Fuenlabrada y Ferrol ha sumado de tres en tres en el Municipal ante un Guijuelo lleno de nervios, sin pegada y sin empuje, como si jugara fuera de casa.

Lo lógico, o eso dice la experiencia, es que el equipo local se encuentre cómodo en su campo, con su público y que despliegue su juego cómodo con un equipo visitante más atrás esperando su oportunidad y en muchas ocasiones dando por bueno un punto fuera de casa. Pues la lógica todavía no ha llegado a Guijuelo esta temporada. Comenzó el Guijuelo el choque con la mente puesta en la portería rival. Si no podía llegar al área gallega con su habitual juego de combinaciones, no se volvía loco y buscaba el juego directo hacia Pino y Fuster arriba. Los chacineros tenían el balón pero en la zona caliente en ataque se atascaba. En el minuto 17 Pablo Rey, un jugador superlativo, falló solo ante Kike Royo en un paso al área que recibió en solitario en el punto de penalti chacinero y lo mandó incompresiblemente fuera. Un minuto después, Sota tuvo en sus botas la segunda ocasión clara para los gallegos con otro balón en el área que fusiló al cielo de Guijuelo. Es decir, que el Racing de Ferrol hacía de local y el Guijuelo jugaba de nuevo fuera de casa.

Antes del descanso llegaron otros dos acercamientos peligrosos de los gallegos con Pablo Rey como protagonista, mientras que en el Guijuelo, Carmona tiró de orgullo y puso un balón en el área que Cifo no llegó por poco. Al extremo del Guijuelo no se sabe si por falta de adaptación, por sensaciones o por motivo psicológico no acaba de verse cómodo en el campo pese a la confianza ciega en él del técnico Jordi Fabregat. Lo intenta todo, pero no le sale, de momento, lo que se espera de él.

La segunda parte no cambió el mapa del partido y el Racing de Ferrol comenzó teniendo acercamientos al área rival con cierto peligro hasta que en el minuto 53 un jugada de calidad dinamitó el choque. El nueve gallego, Sota, recibe en la frontal del área y se inventa un pase de mago entre los dos centrales del Guijuelo, que ven pasar a Pablo Rey como si de Usain Bolt se tratara. Rey recibe el regalo mágico y se la cruza con calidad a Royo. 0-1 y el partido casi sentenciado. Sí, casi sentenciado ya que en este inicio de Liga cuando el Guijuelo encaja un gol en casa todo el castillo de naipes se desmorona y comienzan las prisas y el empuje sin control.

Tras el gol, muchas prisas. Eso mismo es lo que sucedió en los minutos restantes. Asedio del Guijuelo a la portería rival pero sin premio. Ocasiones clarísimas de Pino (ayer tocado tras sufrir unas dolencias gástricas) y de Suárez, pero con la cara de desesperación por bandera cuando no entraban.