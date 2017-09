Gran triunfo del Salmantino UDS ante La Bañeza (4-0)

Un cinturón de coches rodeaba al estadio Helmántico como ambientillo previo a medirse al primer test de estrés "serio" de la Tercera. La Bañeza, era, a priori, un coco. Y el Salmantino UDS dio la talla. Vaya si la dio. Noventa minutos de vendaval. Y la sensación final de que este equipo va muy en serio. Disparado no solo en la tabla, sino también en el juego. El acople —que recalca María Hernández—, ya logrado.

Una gran ovación cerró la primera mitad a modo de nota: el estadio Helmántico pareció dar el sobresaliente. Reconocimiento a la mejor media hora de fútbol mostrada en tres partidos como local: la categoría del rival pasaba por encima de las dos goleadas anteriores. La estrategia del cerrojazo le duró un visto y no visto a La Bañeza. El Fondo Sur había hecho en los prolegómenos entrada triunfal: "¡Alé, Salmantino, alé, alé..!" [bis] y, luego, ya con el partido en juego hizo el mejor resumen posible del arranque del conjunto de María Hernández: "¡Salmantino, no podemos perder...!", cantaban. El conjunto albinegro no salió a sondear a La Bañeza ni al partido. No hubo minutos de tanteo: salió decidido a ganar. Incluso, se puede decir que a arrasar. Fue un vendaval: todo al primer toque, las permutas entre los jugadores —a puro esprint— volvieron loca a la defensa de La Bañeza. No tardó en caer el gol. A la tercera, balón al fondo de la red. Amaro, dueño y señor de la banda en solo cinco minutos, le dejó en bandeja de plata el gol a Jorge. Luego, llegaría la rotura. El remate en escorzo, solo, desde el punto de penalti resultó inapelable. Todo fue más fácil con el marcador jugando también a favor. El campo inclinado hacia la portería de Kuny. Las medidas de 105x70 se asientan como el mejor aliado. Varo se descubrió respondón pasado el primer cuarto de hora del partido: se fajó y lo intentó. No consiguió revolver el río defensivo: Miguel Ángel, incrustado entre Tejedor y Mansour, fue clave: también a la hora de sacar el balón jugado.

La maquinaria engrasada y funcionando a la perfección. El gran aplauso de la primera mitad partido en dos vías: el juego —sobre todo eso—, pero también el resultado: el 2-0 tardó en llegar para la cantidad de ocasiones generadas. Caramelo, Galván, Mansour elevado sobre todos en el segundo palo a la salida de un córner... Media decena larga de balones que tomaron camino de la portería de Kuny. La menos clara, sin embargo, fue la que dinamitó el partido: un remate sin aparente peligro de Caramelo, precedido de un revuelo en tres cuartos de campo. El balón despedido en un rechace hacia la bota del ´7´ albinegro. Fran se interpuso en la trayectoria del disparo y acabó en el fondo de la red.

Por si quedaban dudas, el Salmantino las despejó nada más reanudarse el partido. Otro gran zarpazo. Galván desatado remató de cabeza un córner, Juanan con la caña remachó en boca de gol. El conjunto de María se permitió el lujo de sumar a su fútbol amplio y de toque detallitos de clase: un sobrero de Valentín Prieto, tres recortes encadenados en una baldosa al borde del área de Galván... El cuarto llegó tras una gran acción personal del delantero leonés: Jorge firmó su doblete para desatarse como pichichi. Por entonces se cantaba el "volveremos...". El Salmantino UDS dio motivos para ello ayer: van muy en serio.