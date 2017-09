En Directo La Virgen-Unionistas

El Unionistas se mide hoy (12:00 horas) a su tercer examen a domicilio: el conjunto de Astu aún no ha sido capaz de sumar los tres puntos lejos de Las Pistas. Perdió en Astorga y empató in extremis frente al Atlético Tordesillas. La plaza de La Virgen del Camino no es la mejor para reencontrase con la victoria. Aunque lo cierto es que el conjunto local tampoco ha sumado este curso ningún triunfo en casa: ha firmado dos empates frente a Tordesillas y Zamora.