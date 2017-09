El Salmantino UDS culmina la renovación total de su camiseta con la esponsorización de Berkeley

La camiseta del Salmantino UDS ya está lista. Pantalón negro con ribetes blancos, una raya negra sobre los hombros, un gran escudo de la Unión estampado sobre el costado izquierdo —en un leve blanco y negro—, el anagrama ´UDS´ en las medias... y ayer el remate final del esponsor. Berkeley Minera. "Es una de las empresas más importantes del mundo en su sector. Berkeley quiere comunicar valores y futuro y nosotros también...", abría su intervención Carlos Martín, presidente del conjunto albinegro. Mientras, el capitán Rodri, Miguel Ángel, el último fichaje Saúl Villalobos y Mansour hacían las veces de modelos sobre el césped del estadio Helmántico. "Berkeley entra de lleno en el proyecto del Salmantino", se justificaba el presidente antes de desvelar cómo se llegó a un acuerdo: "Es una empresa muy vinculada a Salamanca y, obviamente, no vienen de ahora, esto se lleva fraguando desde la temporada pasada. Estamos muy agradecidos". "Valores y desarrollo", volvía a repetir Martín. "Es muy importante la apuesta que han hecho no solo a nivel del primer equipo sino también en toda la cantera". La pregunta fue directa: ¿también va a aparecer Berkeley en las camisetas de la base? "Sí, les ha gustado mucho el proyecto de formación y la colaboración y el acuerdo irá creciendo...". "La esponsorización de Berkeley es a largo plazo", no se dieron fechas ni cifras concretas..

Por su parte, Francisco Bellón —director general de operaciones— se mostró más que satisfecho de desembarcar en el Helmántico: "Estamos muy contentos de haber llegado a este acuerdo; estudiamos la propuesta, vimos las posibilidades y la colaboración no está vista para el corto plazo, afortunadamente se podrá extender en el tiempo", descubría. "El deporte mueve a la juventud", dejaba como idea general de la esponsorización de la camiseta blanca y negra Bellón. "Una de las cosas que nos han llevado al acuerdo es la maravillosa escuela con más de 300 niños que tiene el Salmantino, la base forma parte de nuestra política y es un orgullo". Luego miró a los ojos a Martín y habló del futuro que buscan "juntos": "Haremos todo lo posible para estar entre los más grandes de este país".