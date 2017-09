Manu Fuster, la sensación del Guijuelo en el inicio liguero

Llegó sin hacer ruido este verano. Manu Fuster aparecía una tarde estival en la estación de tren de Salamanca con un par de maletas y la ilusión de triunfar lejos de casa, la zona de Valencia. Tímido y humilde, pero con una capacidad de aprendizaje y de trabajo que marcan su camino en el fútbol. Pues solo un par de meses después de su llegada a Guijuelo ya es el hombre del momento en el club chacinero tras tres buenas actuaciones en los últimos choques del Guijuelo. Ha sido, con diferencia, el más destacado del bloque de Fabregat aunque él describe a este diario que lo único que ha hecho ha sido ayudar al equipo. 19 años para cumplir 20 el mes que viene pero la cabeza muy bien amueblada. "Estoy encantado en el Guijuelo y con la posibilidad de aprovechar la oportunidad que me brinda el club", insiste Fuster, mientras que resume con una simpleza sorprendente su evolución en el equipo. "Yo vine a trabajar y a aprender todo lo que esté en mi mano y en el otro día en Toledo el entrenador decidió darme la oportunidad, lo hice bien y ahora he encadenado unos partidos de titular ayudando al equipo", describe.

Nació un 22 de octubre de 1997 en Valencia y tras formarse en canteras de prestigio de la zona de Valencia, incluida la del Valencia, dio el año pasado el salto de juveniles a la Tercera División pero en las filas de un histórico del grupo valenciano como el Olimpic Xátiva. Fuster fue pieza clave en aquel equipo que arrasó en su grupo y que se quedó a un paso de Segunda B en la última eliminatoria ante el Écija en los penalties. En la eliminatoria previa se vio las caras con el Unionistas y una magnífica actuación suya en el partido de vuelta en La Murta enterró los sueños del equipo de Las Pistas.

Desde que llegó a Guijuelo, su entrenador Jordi Fabregat comenzó a no disimular su confianza en él. "Sí, me dio confianza desde el principio y es que mi juego va muy bien para su idea de fútbol", apunta Fuster, que reconoce que en su segundo año de profesional siente mucho el apoyo de los más veteranos que cuidan de él.

El joven aprendiz de futbolista ya recibe la bendición de las vacas sagradas del vestuario del Guijuelo, que no pueden mirar para otro lado ante el fútbol de Fuster. "Jonathan, el capitán, me está ayudando mucho y después de los partidos cuando cree que lo he hecho bien siempre viene y me da la enhorabuena", comenta orgulloso Fuster.

Los que ya le han cogido la matrícula han sido los aficionados del Guijuelo, ya que en el partido ante el Fuenlabrada, su debut como titular en el Municipal, se notó en la grada una conexión con el joven y habilidoso futbolista valenciano. "Eso ayuda mucho ya que sientes el apoyo de la gente en casa y te ayuda a mejorar tu juego", reconoce Manu Fuster, quien admite que lo que no va hacer es relajarse ni pensarse que ya lo tiene todo hecho, sino al revés.

Ahora, como Asensio en el Real Madrid, Fuster buscará que su juventud no le juegue malas pasadas e intentará que cada vez que salte al campo suceda algo positivo para el equipo y es que el no quiere ya bajarse del once titular.