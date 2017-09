El Salmantino UDS empata en Becerril y se aferra al liderato (1-1)

El Salmantino UDS se dejó este domingo dos puntos en Becerril de Campos tras empatar 1-1 con el equipo local, pero sigue líder. Los de María Hernández cayeron en la emboscada. La Tercera División es una competición peculiar donde jugar en casa o fuera es como la noche y el día.

Becerril de Campos era este domingo la excursión de los de María Hernández. Allí el campo es más duro y no hay motivos para sonreír sino que el único objetivo es sobrevivir. Para que se hagan una idea los salmantinos salieron al paseo en formación y transitando caminos con la maleza y la hierba muy alta cual destacamento de aliados en la Segunda Guerra Mundial que avanza por la campiña francesa. Toda acumulación de maleza o ramas en movimiento invitan a pensar que es el lugar idóneo para una emboscada. Cruzar estos tramos sin que le manden una carta a tu madre diciendo que el Estado le agradece sus servicios pasa por estar muy atentos, juntos y no conceder el beneficio de la duda ni a una hoja de un árbol.

Los primeros diez minutos fueron tranquilos, con María Hernández diciendo a los suyos que avanzaran tocando el balón y con los ojos muy abiertos. En el minuto 11, Coque, sacó su fusil y despejó el camino lleno de vegetación para que pasasen sus compañeros sin mayor problema. El lateral, como hace 15 días en la excursión de Bembibre, sacó magistralmente una falta escorada a la derecha y la coló engañando al portero. Ya llovía menos y había menos mosquitos picando al destacamento salmantino avanzando por la campiña palentina.

Tyson, al palo, Amaro, desde fuera, y Valentín, en todas las jugadas, abrían fuego contra el enemigo que corría entre la frondosa vegetación que se comían el fino sendero donde caminaba el Salmantino UDS. No obstante, un descuido en estos viajes cuestan muy caro. La defensa salmantina comete un error al dejar sin vigilancia a Melero en el borde del área y de potente disparo fulmina a Rodri pese a la estirada. Minuto 28 y el mínimo descuido aunque sea para quitarse un mosquito que revolotea por el casco de los soldados salmantinos. A partir de ahí empezó el fuego cruzado y lo mismo se cruzaba un dardo envenenado con cerbatana. Hasta el descanso el Becerril comenzó su guerra de guerrillas atacaba y replegaba rápido en el bosque. Tras el primer tramo del trayecto, en el segundo, Martín Galván salió por Valentín para alumbrar a los de María Hernández en la zona de vanguardia de la comitiva salmantina, pero ni por esas. A medida que avanzaba el partido, la hierba y la maleza crecía e impedía avanzar a los charros y lo más importante no les dejaba ver el final. Mucho toque y control pero en la línea de fuego no se disparaba. El enemigo saltaba de rama en rama sabiendo que con cansar a la escuadra salmantina y estar firmes atrás se podía sacar un punto. El Salmantino además estaba sin nueve. Galván bajaba a recibir y tres locales lo escoltaban en cada centímetros para evitar que destapara el tarro de las esencias. Coque y Amaro encañonaban desde fuera pero disparaban a un bosque de defensas y no veían ni portería.

Un punto y a seguir peleando que de los campos de Castilla a la Segunda B quedan muchos miles de kilómetros de angostos caminos en los que en cada piedra puede esconder una mina.

Ficha técnica

CD Becerril: Ortega, Diego, Kike, Riki, Sergio, Diestro, Alvarito (Carlos, min. 52), Crespo (Sierra, min. 74), Kuko, Melero y Benito (Kevin, min. 70).

CF Salmantino UDS: Rodri, Tyson, Coque, Miguel Ángel (Mansour, min. 81), Marco, Tejedor, Garban (Caramelo, min. 70), Amaro, Valentín (Martín Galván, min. 45), Jorge García y Juanan.

Goles: 0-1, min. 12, Coque; 1-1, min. 28, Melero.

Árbitro: Héctor Juan Bustos, de Zamora.