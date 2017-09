El Santa Marta remonta para acabar ganando ante la Toresana (2-1)

El Santa Marta no tuvo un debut liguero nada plácido. Le tocó remar y remar para no verse en problemas a las primeras de cambio. El conjunto tormesino pasó más apuros de los deseados en su primer partido en el San Casto ante la Toresana, un rival que prestó mucha batalla en su visita al conjunto rojiblanco. El partido comenzó torcido desde los primeros instantes de juego. La Toresana se adelantaba en el marcador gracias a un tanto de Alberto Temprano ante el que nada pudo hacer Charly.

El Santa Marta no cesó en su empeño por puntuar en la primera jornada de competición y poco a poco fue haciéndose con el dominio del encuentro. More puso la igualada antes del descanso y las ilusiones de lograr la victoria eran esperanzadoras. Sin embargo, hubo que esperar más de la cuenta para certificar el triunfo en el San Casto. Asensio, desde los once metros, no falló y ejecutó la pena máxima a la perfección para dar los primeros tres puntos de la temporada al cuadro de Arturo Martín.