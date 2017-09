El Salmantino arrasa al Burgos para alcanzar el liderato (7-0)

El Salmantino UDS va con paso firme hacia su deseo de ascender a Segunda B. Tres partidos, tres victorias y líder la categoría. 13 goles a favor y ninguno en contra. Unos datos demoledores. Sin embargo, no todo son números, ya que el conjunto dirigido por María Hernández da la misma sensación que en Regional: cuando pisa el acelerador poco puede hacer el rival y más aún si juegan en el Helmántico.

El cuadro salmantino ofreció una imagen muy superior al Real Burgos, que no hizo acto de presencia en Salamanca. Rodri no tuvo que realizar ninguna parada durante los 90 minutos de partido y los jugadores de ataque del Salmantino UDS se dieron un buen homenaje a costa del conjunto burgalés. Los de María Hernández saben a lo que quieren jugar y cumplen con su cometido a la perfección. Dominan el encuentro de cabo a rabo, juegan al toque con transiciones de un lado a otro del campo cuando el partido lo pide y saben salir como perros de presa a la contra.

El Salmantino UDS no quiso sobresaltos durante los primeros minutos de juego ante el Real Burgos y se dedicó a tantear a su rival. Aunque poco iba a tardar en ir a por los tres puntos, ya que Valentín Prieto se inventó un auténtico ´jugadón´ para poner el balón en la escuadra de Paña en el minuto 10. A partir de ahí, no hubo partido. El equipo de María no encontraba la manera de marcar el segundo tanto, pero daba la sensación de que acabaría cayendo una goleada. Con Amaro reconvertido a extremo y Tyson doblándole como una flecha, la banda izquierda del Real Burgos era un colador y el mexicano y el salmantino querían hacer sangre por el costado. Sin embargo, fue Valentín, el más listo de la clase, quien firmó el segundo gol tras una pugna con el lateral visitante antes de batir a Paña.

El choque se fue al descanso con 2-0, pero pudieron haber sido muchos más. Cosas del fútbol. En la segunda parte se desató el vendaval. Jorge García comenzó el baile al transformar un penalti cometido sobre Coque en una de las primeras acciones del segundo tramo. En el minuto 68, la conexión mexicana entre Tyson y Diego Franco funcionó a las mil maravillas y el lateral empujó al fondo de las mallas un buen centro de su compatriota. Un minuto más tarde, el línea pitó con acierto penalti por mano en el área. Juanan tomó el relevo de Jorge y tampoco falló desde los once metros y puso el 5-0 en el marcador. Las ocasiones se sucedían y todas eran de color albinegro. Diego Franco no quiso perderse el festival goleador y empujó dentro del área pequeña un pase de Caramelo. El extremo salmantino también quiso su minuto de gloria y en la última jugada del partido condujo con rapidez un gran contragolpe para acabar batiendo por bajo al guardameta burgalés y certificar la goleada con el séptimo tanto del partido.

El Salmantino UDS dio una advertencia a todos los equipos que acudan esta temporada al Helmántico: no va a ser nada fácil volver a casa con un buen resultado. Los jugadores se van acoplando y dejando buenas sensaciones. Los titulares funcionan y los revulsivos aportan cosas muy positivas al elenco que dirige María Hernández.