El Unionistas salva un punto en Tordesillas (2-2)

El Unionistas se dejó dos puntos en Las Salinas ante el Atlético Tordesillas o ganó tras empatar 2-2. Los de Astu estuvieron muy cerca de su segunda derrota en Liga en solo tres jornadas pero Carlos de la Nava salvó un punto.

El Unionistas saltó al campo de Las Salinas con la firme intención de ganar y meterse en los puestos de cabeza y demostró su intención desde el principio. Control del balón, posesión y ocasiones. Las tres marcas de calidad del bloque de Astu. Los primeros 25 minutos transcurrieron con el Unionistas llevando el peso del partido y creando ocasiones pero el Atlético Tordesillas tuvo varios acercamientos peligrosos. En el minuto 29 penalti, tras una mano en el área local, pero Cristo Medina lo lanzó a la derecha del meta Sergio que adivinó la trayectoria y también molestó al extremeño en el rechace que tampoco pudo remachar. No obstante, el premio para los salmantinos llegaría antes del descanso con un balón colgado por la izquierda por Javi Navas que Óskar Martín de un espléndido cabezazo cruzaba a gol. Minuto 41 y 0-1 para el Unionistas. Al descanso la hoja de ruta marcada por Astu se cumplía a la perfección.

Tras la reanudación todo cambió para los visitantes, y para mal. En el minuto 56 empató el choque el Atlético Tordesillas con un desafortunado gol en propia puerta del central del Unionistas Gallego tras un centro desde la banda del local Borrego. Tras el mazazo, llegó el segundo en el minuto 61. De nuevo, por la banda izquierda se coló Héctor y cedió a Conejo que hizo el segundo del Tordesillas. Los de Astu se desmoronaron. Perdían balones, no llegaban a las jugadas y parecían fuera del partido. El Atlético Tordesillas no remató al Unionistas cuando lo tuvo cerca de la lona y los de Las Pistas se fueron a por el empate en los últimos minutos cuando despertaron y en el 82 Carlos de la Nava remachaba en el segundo palo un centro desde la banda. Un punto para cada equipo. Pudo ser peor para el Unionistas que no acaba de funcionar lejos de Las Pistas esta temporada.