María Hernández: "Hay que continuar sumando de tres en tres"

El Salmantino UDS se mide este domingo en el estadio Helmántico al Real Burgos (18:00 horas) con el objetivo de seguir sumando de tres en tres y consolidarse en los primeros puestos del liderato, tras los primeros ´pinchazos´ de los favoritos para ascender a Segunda B en las dos primeras jornadas ligueras. "El partido ante el Real Burgos no será nada fácil. En el primer partido ante La Bañeza fueron con doce jugadores del primer equipo, mientras que en el segundo partido ofreció una mejor versión ante el Sporting Uxama y va a ir a más", aseguró María.

Sin embargo, la atípica pretemporada del Real Burgos juega a favor del Salmantino UDS, ya que empezaron más tarde que el conjunto salmantino. "Ellos también han incorporado a muchos futbolistas mexicanos, pero es posible que no jueguen contra nosotros por no disponer del transfer", dijo el entrenador charro.

Con respecto a la convocatoria, María Hernández no podrá contar con los lesionados Sergio Ramos e Iker Zárate, por lesión, mientras que Martín Galván es duda por un proceso febril y Saúl Villalobos no podrá debutar con su el cuadro salmantino al no disponer de la documentación necesaria para poder vestirse de corto.