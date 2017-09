Luis Milla: 'Me trataron muy bien en Guijuelo con la grave lesión. No lo olvidaré'

Luis Milla. Su nombre lo dice casi todo. Hijo del mítico futbolista y ahora entrenador ahora busca hacerse un hueco en el panorama futbolístico y calidad y ganas no le faltan. El talentoso centrocampista llegará el domingo a Guijuelo enrolado en las filas del Fuenlabrada, por el que firmó por cuatro temporadas. Vuelve al campo donde en 2015 en septiembre comenzaba una ilusionante temporada causando muy buena sensación en pretemporada pero que en un partido de Copa del Rey ante el Pontevedra todo cambió. Una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha le tuvo apartado casi toda la temporada con el Guijuelo.

–Regresa a Guijuelo con un aire de nostalgia por la lluvia de sensaciones que vivió en el club chacinero€

–Sí, no he podido volver desde que me fui pero ahora lo hago con muchas ganas. Estuve muy bien esa temporada en el club y solo tengo palabras de agradecimientos al presidente, al director deportivo y al cuerpo técnico de aquella etapa.

–Dentro de ese conjunto de experiencias positivas también hubo malos tragos como la grave lesión€

–Sí, fue un 2 de septiembre de 2015. Un partido de Copa del Rey en el Municipal. Había marcado gol y a los dos minutos me lesioné. Es curioso. Lo comentaba estos días en el vestuario que justo dos años después vuelvo a Guijuelo y mañana (por hoy) juego un partido de Copa.

–¿Pero ese bache ya está superado dos años después?

–Sí, ya lo tengo más que superado. Fue un momento muy duro en mi carrera deportiva. Hice una gran recuperación con la idea de volver a jugar con el Guijuelo antes de que acabara la temporada y lo acabé consiguiendo. Disputé los dos últimos partidos de Liga, nueve meses después. Estoy muy agradecido al club ya que pese a la lesión me mantuvieron la ficha con la idea de que me recupera para un posible playoff ya que habíamos comenzado muy bien la temporada. Eso me ayudó mucho en la recuperación y solo tengo buenas palabras por el trato que recibí en el Guijuelo. No lo olvidaré.

–¿Cómo llegan al choque del Guijuelo?

–La verdad es que con el partido de Copa del Rey de este miércoles ante el Mérida todavía no hemos pensado mucho en el Guijuelo. El jueves y viernes ya nos pondremos con ello.

–¿Notarán el cansancio en Guijuelo?

–Puede, pero tenemos una plantilla larga y el míster sabrá repartir los esfuerzos. Estamos preparados para jugar varias veces a la semana y creo y espero que no nos pase factura el domingo ante el Guijuelo en la Liga.