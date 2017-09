El Real Burgos también tiene acento mexicano

El fútbol mexicano cotiza al alza en el grupo VIII de Tercera División de Castilla y León. Además del Salmantino UDS que ya ha incorporado a cinco futbolistas de esta nacionalidad (Marco Iván Pérez, Tyson, Diego Franco, Martín Galván y Villalobos) el Real Burgos, próximo rival en el Helmántico el domingo a las 18.00 horas, también apuesta por el talento mexicano. El conjunto burgalés ya ha fichado a "Tepa" Solís, Kenyi Adachi , Gil Cordero y Yahir Elizalde, mientras que podría llegar algún futbolista más de este país en las próximas semanas.

No obstante, parece que, de momento, no habrá reencuentro tricolor en el terreno de juego. Todavía el Real Burgos todavía no había podido inscribir a los jugadores mexicanos en la Federación de Fútbol de Castilla y León a la espera del transfer. Serán duda hasta el último momento. "Estamos a la espera de inscribir a estos jugadores y otros más en la Federación para que puedan jugar pero todavía no podemos dar más información", explicaban fuentes del Real Burgos a este diario, jugando al despiste para no ofrecer ´ventajas´ a María Hernández y su equipo técnico de cara al choque del domingo.

Lo que está claro es que el Real Burgos mejorará la imagen con estas incorporaciones debido a que el inicio de Liga no ha sido el esperado. Cayeron con estrépito en la jornada inaugural 8-2 en su visita a La Bañeza. Solo pudieron convocar a 12 jugadores. En la segunda jornada ya pudieron completar una convocatoria de 16 jugadores y empataron en casa 1-1 ante el Uxama marcando en el 89 el gol del empate.

Verano complicado. Hay que recordar que este equipo del grupo VIII de Tercera División no ha tenido un verano tranquilo, ya que ha configurado la plantilla en las últimas semanas de agosto antes del debut oficial por lo que está muy atrás en cuanto a preparación con respecto al resto de equipos. En el Salmantino UDS no quieren escuchar hablar de los problemas de los burgaleses y solo tienen en mente seguir sumando victorias pero sabiendo que cada partido habrá que lucharlo mucho para sumar de tres en tres.

En las filas burgalesas llama la atención el centrocampista mexicano Tepa Solís, de 30 años. El jugador llegó este verano a Europa para jugar con el conjunto valenciano del Ontinyent Club de Futbol pero finalmente no se quedó en el club. Misma situación vivió Adachi.

De este modo, el choque del domingo en el estadio Helmántico estará marcado por el acento mexicano pero en el campo tendrán más presencia en número de efectivos los locales.