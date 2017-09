Traspié del Unionistas en Astorga en el inicio de la Tercera (3-0)

El Unionistas se llevó el primer aviso de que este año la Tercera División no va a ser un camino de rosas para nadie. Cayó 3-0 en su visita al Atlético Astorga, otro de los favoritos a estar entre los cuatro primeros puestos y disputar la fase de ascenso a Segunda División B.

El primer minuto de partido en Tercera División del Unionistas era un recado a navegantes. El Atlético Astorga se plantaba en el área salmantina y empotraba la primera ocasión al palo de la meta de Carlos Molina.

Los primeros instantes fueron un choque de candidatos a los playoff de ascenso a Segunda B. Los dos querían el balón y atacar por lo que el encuentro comenzó con un intercambio de ocasiones. No obstante, durante la primera media hora las más claras fueron dos disparos unionistas, uno de Cristo Medina y un misil de Manjón desde fuera del área que tuvo que salvar como pudo el meta local Carmona. Después, minuto de locura. Minuto 32. Piojo la tuvo de cabeza en boca de gol en la mejor ocasión unionista pero en la siguiente jugada un desajuste defensivo habilitó a Roberto Puente en el área solo y fusiló a Molina que solo pudo ver como entraba ese obús en su portería. Puente es sin duda uno de los nueve de la categoría y por cierto estuvo muy cerca de fichar por el Salmantino UDS. Cosas del fútbol.

En el 36 Piojo respondía con otra internada vertiginosa que provocaba un mano a mano que finalizaba con el disparo visitante en el cuerpo del meta local. Se le hizo de noche al habilidoso extremo ex del Guijuelo. El primer asalto se saldaba con victoria parcial local, ya que aunque el Unionistas dispuso de las mejores ocasiones el Atlético Astorga y su pegada desnivelaban la balanza.

Lo que se pudo ver del bloque de Astu es que en décimas de segundo se planta en la portería rival con dos puñales en las bandas como son Cristo Media y Piojo. La clase de Gallego en el centro de la zaga también llamó la atención en el estreno del Unionistas este sábado en La Eragudina, un campo donde pocos equipos sacarán puntos a lo largo de la temporada. Los de naranja este sábado salieron en la segunda mitad con la sensación de que solo faltaba que entrara la pelotita.

Los locales comenzaron con la firma intención de acabar con el intercambio de golpes. Al Atlético Astorga ahora le convenía un choque más tranquilo y no el frenético ritmo de la primera mitad. El Unionistas salió con el cuchillo entre los dientes en busca del empate. En el 55 la torre del Unionistas, Antonio León, no llegó de cabeza a un balón en un córner por centímetros y se lamentaba ya que el empate estaba difícil y desperdiciar cartuchos no era la idea.

El trabajo y el dominio de los de Astu se vino abajo en el minuto 67 cuando el escurridizo delantero del Astorga Villa se metió en el área, dribló a Molina que se vio obligado a derribarlo. De penalti, el propio Villa hizo el 2-0 y casi sentenciaba el choque. El Astorga con dos goles y las pocas llegadas al área unionista ponía de manifiesto su efectividad de cara a puerta, algo que no tuvieron los de Astu.

Con el 2-0 el Astorga estuvo más suelto intentando mantener el balón mientras que el Unionistas más con inercia que con fe atacaba de forma estéril. El conjunto leonés, fruto de esa fluidez, anotó, otra vez de penalti, el tercer y definitivo tanto, obra de Gonzalo.