El 'rifle' del Unionistas ya está a punto

Óskar Martín es el ´rifle´ del Unionistas. Los goles como aval del mote -"Es una cosa bonita que me dio la afición"-. Ni uno de los 15 tantos que firmó el pasado curso sobró. Todos dieron puntos. Martín fue el encargado de presentar en Tercera al Unionistas: suyo fue el primer tanto del equipo en la primera jornada de liga de la temporada pasada en el minuto 4 ante La Virgen. El proyecto deportivo del Unionistas asentado en sus treinta y tres años. "Firmé dos temporadas y aquí estoy. El proyecto es el mismo que el del año pasado: todo me sigue llamando y es bonito", dispara. La veteranía es un grado.

"El equipo ha fichado bien", dice. Firmó tres goles para marcar terreno durante la pretemporada. "Es mi trabajo", sentencia escueto. Al primer toque. "Llevo muchos años en esto y es una presión meter otros quince goles. La afición me quiere, pero también se espera eso de mí", reflexiona luego en voz alta. "Es difícil -prosigue- meter goles en Tercera, es una categoría difícil".

Oskar Martín rehuye el regate y el alarde. Otro chut seco: "No hay secretos que valgan. El fútbol funciona siempre de la misma forma: trabajo y jugar minutos". Esa base le regalaron los 11 goles con los que debutó en Segunda B con el Sestao River. Osasuna B, Guijuelo, Alicante, Onteniente, el Mitra Kukar de Indonesia, Tudelano o Portugalete se han servido de su estilo directo. El viaje constante no le restó un ápice la ambición: "El bloque ha cambiado nombres pero ha vuelto a hacer un buen equipo: intentaremos mejorar lo que hicimos la pasada campaña, con las nuevas piezas que tenemos así tiene que ser". La batería del hambre cargada al cien por cien. Y una ´superstición´ que le acompaña siempre: "No doy cifras de goles. Ni a mis compañeros ni a mis amigos. Es una presión añadida que no ayuda", explica.