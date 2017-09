Cuenta atrás del Salmantino UDS para el arranque de la Tercera: Valentín empieza a destaparse

Valentín Prieto fue el primer nombre propio (más bien ´extraño´) en el mercado del Salmantino UDS. Sin embargo, no fue el primero en fichar —lo hizo en tercer lugar—. Su llegada al Helmántico venía justificada con los 31 goles del pasado curso con el filial de la Cultural Leonesa en la Regional de Aficionados. Rival directo del conjunto de María por el ascenso: gol de penalti en el choque de vuelta. Y poco más se conocía del delantero leonés [22 años]. Un auténtico desconocido. "Me caracterizo por la velocidad, de cara al gol soy bastante acertado y me gusta el regate", se definió como carta de presentación. El 29 de julio en el Helmántico —primer partido de pretemporada ante la UP Plasencia— se explicó en el Helmántico: a la media hora de partido, y tras haber tirado un buen puñado de desmarques, firmó el primer tanto de la pretemporada albinegra. De primeras, en el área pequeña. "Eh, aquí estoy yo", pareció decir. Y la afición le tomó la matricula. Valentín Prieto comenzaba a destaparse.

Y siguió: contra la Cebrereña —en el triunfo más cómodo de la pretemporada— hizo un ´doblete´. Los números crecían y Valentín Prieto, también. "Llegué a debutar con 18 años en Segunda B", apunta como queriéndose justificar. La ovación en el último choque de pretemporada ante el San Agustín de Guadalix es un punto de inflexión. Comenzar a calar en la tribuna del Helmántico. A lo mejor antes de tiempo: su fichaje se apunta como proyecto a medio y largo plazo. Valentín Prieto se rebela como presente: "Los otros delanteros del equipo no comparten con migo características. Somos, más bien, complementarios". La lesión de Zárate le coloca en la pole position, por méritos propios, al margen del experimento del falso ´9´. "El proyecto del Salmantino UDS es a medio y largo plazo. Soy joven y eso me llama. Puedo crecer a la par que el club. La exigencia va a ser máxima y eso es bueno", apunta.

El Helmántico también se antojó como clave en su llegada: "Las instalaciones son muy buenas, las mejores de Tercera División. No todos pueden trabajar en un sitio así. Ni jugar en un campo como el Helmántico, que va a ser clave para nuestro ataque por la amplitud. A mí me beneficia que sea así", sentencia antes de dejar otro apunte. "Que Salamanca también esté cerca de León también es importante", sonríe.

El delantero leonés se asoma al once de María Hernández sin vacilar. "Empieza lo bueno", se despide descontando las horas para el estreno en liga —domingo, 19:00 horas— ante el Almazán.