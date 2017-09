El Salmantino UDS vence al San Agustín (2-0) en su presentación

El Salmantino UDS ya le tiene cogido el pulso al fútbol que quiere para empezar la liga. El ritmo cardíaco del equipo de María Hernández es un calco al del corazón que late en el spot con el que se presentó ante el Helmántico: las pulsaciones son lentas y pausadas cuando el equipo empieza a trenzar fútbol. En algunos momentos hasta cambia la sangre por la horchata: sobre todo cuando Miguel Ángel [sigue rodándose como central] y Tejedor sacan el balón. Se pegan a la línea de fondo, se abren casi hasta el banderín y el Salmantino comienza a bombear fútbol. En corto. Ni un balonazo. El chip del equipo cambia en tres cuartos, es cruzar esa barrera psicológica y el diapasón del equipo se dispara en velocidad. Desbocado. El Helmántico con el "¡uy!" por la cercanía del gol.

"Tenemos bravura e ilusión", dejó como libreto de juego el presidente Carlos Martín en los minutos previos. En parte, así fue el Salmantino UDS que ayer se presentó. No muy distinto al del primer choque de preparación ante el Plasencia. Es cierto que el equipo maneja más registros tácticos: Garban, por ejemplo, encarnó el papel de falso ´9´ a la perfección. Tan solo cuando el equipo se replegaba ocupaba la punta de lanza: en ataque permutaba con Galván o se escondía tras la espalda de Jorge García. En una de las muchas que hilvanaron así llegó el penalti que abrió el marcador (minuto 18): Caramelo ganó con autoridad la línea de fondo, Galván cayó tras un empujón y García ejecutó la pena máxima. Los cambios en la segunda mitad no degeneraron en un fútbol menos eléctrico. Valentín se encargó de que no fuera así.

En la pizarra el conjunto de María hizo también una demostración de fuerza: el gol de Juanan en el primer palo nada más volver de vestuarios y a la salida de un córner fue el mejor ejemplo.